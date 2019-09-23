Son Dakika Haberleri: İçtikleri sudan zehirlendiği iddia edilen 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı
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İçtikleri sudan zehirlendiği iddia edilen 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı

1 saat önce

Diyarbakır'da yatılı erkek Kur'an kursunda eğitim gören 30 çocuk, içtikleri sudan zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye kaldırıldı.

İçtikleri sudan zehirlendiği iddia edilen 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Diyarbakır'da yatılı erkek Kur'an kursunda eğitim gören 30 çocuk, içtikleri sudan zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye kaldırıldı.


Olay, Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde bulunan Çelebi Eser Bölge Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde öğrencilerde su içtikten bir süre sonra baş dönmesi ve kusma şikayeti oluştu. Yaklaşık 30 öğrencide aynı belirtilerin görülmesi üzerine kursun bulunduğu binaya çok sayıda ambulans, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aralarında küçük yaşta çocukların da bulunduğu 30'a yakın erkek öğrenci, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yaşanan olay üzerine polis ve Halk Sağlığı ekipleri gelerek okulda inceleme yaptı.


Olayla ilgili olarak geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:16 Kaynak: İHA
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