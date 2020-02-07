IDA'dan Vestel'e 6 ödül - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi IDA'dan Vestel'e 6 ödül - Son Dakika Ekonomi

IDA'dan Vestel'e 6 ödül

6 saat önce

Vestel, ABD'nin multidisipliner ve akıllı tasarımları ödüllendiren IDA'dan 6 ödül kazandı.

IDA'dan Vestel'e 6 ödül, System.String[]

Vestel, ABD'nin multidisipliner ve akıllı tasarımları ödüllendiren IDA'dan 6 ödül kazandı.


ABD merkezli uluslararası tasarım yarışması IDA (International Design Awards) bu yıl 13'üncü kez düzenlendi. Mimari, iç mimari, moda, grafik ve ürün tasarımı alanlarında vizyoner tasarımların yarıştığı organizasyonda Vestel, yenilikçi 4 tasarımıyla 2 'altın', 3 'gümüş' ve 1 'bronz' olmak üzere toplam 6 ödüle layık görüldü. Vestel yarışma geçmişinde bu başarıya ulaşan ilk Türk markası olduğu belirtildi.


Vestel tasarımları, IDA'nın Profesyonel Ürün Tasarımı kategorisinin altında yer alan farklı kategorilerde ödüller kazandı. Şirket, pille çalışan televizyon tasarımı Philie TV ile 'ev elektroniği', elektrikli araç şarj ünitesi EVC07 tasarımıyla ise 'sürdürülebilir yaşam alt kategorilerinde' 'altın' ödül aldı. EVC07 aynı zamanda 'aktarım araçları' kategorisinde 'gümüş' ödül de kazandı.


Bir diğer yenilikçi tasarım DC tipi elektrikli araç şarj ünitesi Roadrunner da aynı kategoride 'bronz' ödüle layık görüldü. Roadrunner Sürdürülebilir Yaşam kategorisinde de 'gümüş' ödüle layık görülürken, gençler için taşınabilir televizyon tasarımı TV with ME, 'ev elektroniği' kategorisinde 'gümüş' ödül elde etti. - İSTANBUL

Amerika Birleşik Devletleri, Vestel, TV, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yurt dışından gelen kornea ile doğuştan görme engelli gencin gözleri açıldı
Oyuncu Savaş Özdemir'in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı Hazine, 4 milyar dolarlık rekor tahvil ihracı gerçekleştirdi 6.04'ün üzerine çıkan dolar, son 8 ayın en yüksek seviyesini gördü

Son Dakika Haberleri
17:32 Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu olay oldu
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım
15:41 Şafak Sezer: Büyük sürpriz yakında
16:01 Oyuncu Savaş Özdemir'in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 18:19:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: IDA'dan Vestel'e 6 ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]