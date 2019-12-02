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Son Dakika Spor İda Ultra'da ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika Spor

İda Ultra'da ödüller sahiplerini buldu

7 saat önce

Kazdağları'nda gerçekleştirilen 4. İda Ultra Maraton'da 4 ayrı kategoride toplam bin 100 sporcu mücadele etti.

İda Ultra'da ödüller sahiplerini buldu, System.String[]

Kazdağları'nda gerçekleştirilen 4. İda Ultra Maraton'da 4 ayrı kategoride toplam bin 100 sporcu mücadele etti. Dereceye giren sporculara ödülleri protokol tarafından verildi.


Edremit Belediyesi'nin öncülüğünde Kazdağları'da bu yıl dördüncü kez düzenlenen en 4. İda Ultra Maratonda Çanakkale'nin Yeşilyurt Köyü'ndan start alan sporcular 103 kilometrelik İda Ultra, 62 kilometrelik Half Utra, 36 Kilometrelik Run Zeus ve 15 kilometrelik köy koşusu olmak üzere dört ayrı kategoride 20 ülkeden bin 100 sporcu mücadele etti.


Türkiye'nin ilk ve tek kış maratonu olan İda Ultra'da sporcular Kazdağları'nın eşsiz manzarası ve bol oksijeni eşliğinde derelerin ve tepelerin aşıldığı zorlu parkurları tamamlayarak belirlenen bitiş noktalarına ulaştılar.


İda Ultra Maratonu Organizasyon Komitesi Başkanı Polat Dede, "4. Senemizde biz Edremit'te ve Kuzey Ege'de yaklaşık bin 100 sporcuyu aileleri ile birlikte ağırladık. 20 ülkeden bin 100 sporcuyu ağırlıyoruz. İlerleyen senelerde Edremit Belediyemizin ve sponsorlarımızın destekleri ile çok daha büyüyeceğine ve çok daha fazla ülkeden katılımcıyla birlikte çok güzel yerlere geleceğine inanıyoruz" dedi.


Güre Atatürk Spor Salonu'ndan düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri Edremit Belediye Başkan Yardımcıları Tayfun Gerkuş, Metin Tunçer, Edremit İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fethi Bilge, Belediye Meclis Üyesi Ayhan Halil, CHP Edremit İlçe Kadın Kolları Başkanı Sema Önder, CHP Edremit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Yavuz tarafından verildi. - BALIKESİR

Edremit Belediyesi, Kazdağları, Edremit, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:07 Kaynak: İHA
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