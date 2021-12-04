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İda Ultra Maraton'da boğulma tehlikesi geçiren sporcunun zor anları kameralara yansıdı - Son Dakika

İda Ultra Maraton'da boğulma tehlikesi geçiren sporcunun zor anları kameralara yansıdı

04.12.2021 14:35
İda Ultra Maraton'da boğulma tehlikesi geçiren sporcunun zor anları kameralara yansıdı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden start alarak 36 kilometrelik İda Ultra Maratona katılan sporcular Balıkesir Çanakkale sınırını oluşturan Mıhlı Çayını geçerken derenin taşması nedeniyle zor anlar yaşadı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden start alarak 36 kilometrelik İda Ultra Maratona katılan sporcular Balıkesir Çanakkale sınırını oluşturan Mıhlı Çayını geçerken derenin taşması nedeniyle zor anlar yaşadı. Bir sporcu dere geçişi sırasında dengesini kaybederek sular altında kalan köprünün büz borularının içine çekildi ve boğulma tehlikesi atlattı. Sporcu bir süre sonra kendi imkanları ile içine çekildiği büz borudan çıkarak yarışa devam etti ve üçüncü oldu.

Ayvacık'ın Yeşilyurt köyünde verilen start ile Kazdağları içinde koşuya başlayan sporcular yaklaşık bir saatlik koşunun ardından Balıkesir Çanakkale İl sınırını da oluşturan Mıhlı Deresi'ne ulaştı. Gece saatlerinden itibaren yoğun yağış alan bölgede derenin akış debisi yükseldi ve taşkın haline geldi. Sporcular dereye ulaştıklarında azgın sular ile boğuşarak karşıya geçmeye çalıştılar. Bazı sporcular vaz geçerken bazıları ise dereden geçmeyi göze aldılar. İstanbul'dan organizasyona katılan Vehbi Kurşun da dere içinde geçiş yaparken yüksek su debisi ile dengesini kaybetti. Kurşun daha sonra sular altında kalan bir köprünün büz boruları tarafından çekildi ve sulara gömüldü. Gözlerden kaybolan sporcu bir süre sonra yaklaşık 15 metre ileride içine çekildiği borudan kurtulmayı başardı. Güçlük ile karaya çıkan sporcu daha sonra yarışa kaldığı yerden devam etti. Bu anlar ise kameralara yansıdı.

Yaşadığı olaya rağmen yarışın 36 Kilometrelik etabını üçüncülük ile bitiren Vehbi Kurşun, "Kapadokya Ultra sonrası tabii ki bu benim için zorlu bir yarış olacaktı. Üzerine bir de yağmur yağınca zeminde ağırlaştı açıkçası. Bitirebileceğimi düşünmüyordum. Birde ben o dereden geçerken boğulma tehlikesini geçirince o anı hayatım boyunca hiçbir zaman unutamayacağım. En son her halde çocukluğumda öyle bir şey yaşamıştım. Suyun içinde birden su benim ayağımı kaydırınca bir tünelin içine girdim. Tünelde komple suyun içindeymiş. Ucunu tutup çıkmaya çalışıyorum. Bir türlü başaramıyorum. Dedim ki "En azından kendini bırak". ya tünel uzun bir şeydir kaybolup gideceksin. ya da bir yerden çıkacaksın. Nasıl olsa çıkamıyorsun buradan diye. O an her halde gidip geldim. Öteki dünyaya gidip geldim diyebilirim. Çok şükür tünelin diğer uçundan bir şekilde su beni yukarı çıkardı. Zar zor kenara çıkmış oldum. Ondan sonra yarış benim için çok kolay olmadı. Çünkü o duygu bambaşkan bir şeydi. Şu anda söylerken bile duygulanıyorum. Kötü oldum. O duyguya rağmen bitirmiş olmak bana ikinci bir şans verilmiş gibi oldu. Yaşananlar sonrasında böyle hissettim. O duygu ile yarışı bitirmeye çalıştım" dedi.

Boğulma tehlikesi atlatan sporcu Vehbi Kurşun'un sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan olay sonrasında maraton komite yönetimi ve saha denetçileri güzergah değişikliği yaparak sporcuları daha güvenli bir geçişe yönlendirdi. - BALIKESİR

İda Ultra Maraton'da boğulma tehlikesi geçiren sporcunun zor anları kameralara yansıdı
İda Ultra Maraton'da boğulma tehlikesi geçiren sporcunun zor anları kameralara yansıdı
İda Ultra Maraton'da boğulma tehlikesi geçiren sporcunun zor anları kameralara yansıdı
İda Ultra Maraton'da boğulma tehlikesi geçiren sporcunun zor anları kameralara yansıdı
İda Ultra Maraton'da boğulma tehlikesi geçiren sporcunun zor anları kameralara yansıdı
İda Ultra Maraton'da boğulma tehlikesi geçiren sporcunun zor anları kameralara yansıdı
İda Ultra Maraton'da boğulma tehlikesi geçiren sporcunun zor anları kameralara yansıdı

Yeşilyurt, Çanakkale, Kaz Dağı, Boğulma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İda Ultra Maraton'da boğulma tehlikesi geçiren sporcunun zor anları kameralara yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İda Ultra Maraton'da boğulma tehlikesi geçiren sporcunun zor anları kameralara yansıdı - Son Dakika
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