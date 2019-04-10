Son Dakika Haberleri: İdai Kasırgası'nda Ölenlerin Sayısı Bini Geçti

İdai Kasırgası'nda Ölenlerin Sayısı Bini Geçti

4 dakika önce

Güney Afrika ülkelerinden Mozambik, Malavi ve Zimbabve'de etkili olan İdai Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı bini aştı.

İdai Kasırgası'nda Ölenlerin Sayısı Bini Geçti, System.String[]
Güney Afrika ülkelerinden Mozambik, Malavi ve Zimbabve'de etkili olan İdai Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı bini aştı.

Afrika'nın güneyinde bulunan Mozambik, Malavi ve Zimbabve'de geçtiğimiz ay etkisini gösteren İdai Kasırgası'nın meydana getirdiği felakette hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçti. Zimbabve Enformasyon Bakanı Monica Mutsvangwa dün yaptığı açıklamada, İdai Kasırgası'nda ölenlerin sayısının 344'e çıktığını bildirdi. Mozambik ölü sayısını 602, Malavi ise en az 59 olarak açıkladı.

Mutsvangwa, çabaların artık kasırgada ölenlerin bulunmasıyla sınırlı olduğunu söyledi. Bölgedeki dağlarda yaşayan ve sele kapılıp komşu ülkeye giden cesetlerin olduğu bilgisini veren Mutsvangwa hükümeti, Mozambik'e ölenlerin kimlik bilgilerinin tespiti için patalojistler göndereceğini söyledi.

Mutsvangwa, ülkede meydana gelen afetin ardından selzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için 613 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM), İdai Kasırgası'nı güney yarım kürede meydana gelen en ölümcül fırtınalardan biri olarak nitelendirdi. - HARARE
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:52 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Park Halindeki Aracın Lastiklerini Çaldılar Cani Koca, Kayınpederinin Evini Bastı, Karşısına Çıkanı Vurdu: 2 Ölü, 1 Yaralı Polis Memuru, Kendisine Saldıran Madde Bağımlısı Şahsı Tabancayla Vurdu TUSAŞ'tan Türkiye'de Uçak ve Helikopter Üretimi İçin Dev Tesis
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 16:56:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İdai Kasırgası'nda Ölenlerin Sayısı Bini Geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]