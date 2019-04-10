Son Dakika Haberleri: İdai Kasırgası'nda Ölenlerin Sayısı Bini Geçti

İdai Kasırgası'nda Ölenlerin Sayısı Bini Geçti

2 saat önce

Güney Afrika ülkelerinden Mozambik, Malavi ve Zimbabve'de etkili olan İdai Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı bini aştı.

İdai Kasırgası'nda Ölenlerin Sayısı Bini Geçti, System.String[]
Güney Afrika ülkelerinden Mozambik, Malavi ve Zimbabve'de etkili olan İdai Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı bini aştı. Afrika'nın güneyinde bulunan Mozambik, Malavi ve Zimbabve'de geçtiğimiz ay etkisini gösteren İdai Kasırgası'nın meydana getirdiği felakette hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçti. Zimbabve Enformasyon Bakanı Monica Mutsvangwa dün yaptığı açıklamada, İdai Kasırgası'nda ölenlerin sayısının 344'e çıktığını bildirdi. Mozambik ölü sayısını 602, Malavi ise en az 59 olarak açıkladı. Mutsvangwa, çabaların artık kasırgada ölenlerin bulunmasıyla sınırlı olduğunu söyledi. Bölgedeki dağlarda yaşayan ve sele kapılıp komşu ülkeye giden cesetlerin olduğu bilgisini veren Mutsvangwa hükümeti, Mozambik'e ölenlerin kimlik bilgilerinin tespiti için patalojistler göndereceğini söyledi. Mutsvangwa, ülkede meydana gelen afetin ardından selzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için 613 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler (BM), İdai Kasırgası'nı güney yarım kürede meydana gelen en ölümcül fırtınalardan biri olarak nitelendirdi.

(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:01 Kaynak: İHA
Afrika, Malavi, Mozambik, Güncel
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