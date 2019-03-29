Son Dakika Haberleri: Idai Kasırgası'nın Vurduğu Mozambik'te Kolera Tehdidi

Idai Kasırgası'nın Vurduğu Mozambik'te Kolera Tehdidi

16 dakika önce

Kasırga ve selin vurduğu Mozambik'te kolera salgınına yakalananların sayısının 139'a çıktığı bildirildi.

Idai Kasırgası'nın Vurduğu Mozambik'te Kolera Tehdidi, System.String[]
Kasırga ve selin vurduğu Mozambik'te kolera salgınına yakalananların sayısının 139'a çıktığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, sağlık yetkililerden Ussein Isse, Idai Kasırgası ve selin ardından bölgede görülen vakaların sayısının 5'ten 139'a yükseldiğini belirtti.

Isse, şu ana kadar koleradan hayatını kaybeden olmadığını kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi David Wightwick, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke genelinin kolera tehdidi altında olduğunu, önlem olarak 900 bin kolera aşısının yapılacağını açıklamıştı.

Güney Afrika ülkelerinden Malavi, Mozambik ve Zimbabve'yi vuran Idai Kasırgası nedeniyle bölgede binlerce ev ve yol yıkılmış, salgın hastalıklar baş göstermişti.

Mozambik'in kıyı şehri Beira'nın sel ve fırtınadan çok büyük oranda etkilendiği açıklanmıştı. Ülkede 468 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 1 milyon 850 bin kişinin yardıma muhtaç hale geldiği belirtilmişti.

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, ülkede kasırga ve sel nedeniyle hayatını kaybedenler anısına 3 gün ulusal yas ilan etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:43 Kaynak: AA

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