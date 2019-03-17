Son Dakika Haberleri: Idai Kasırgası Zimbabve'de En Az 31 Can Aldı

Idai Kasırgası Zimbabve'de En Az 31 Can Aldı

1 saat önce

Zimbabve'yi vuran Idai kasırgası ülkenin güney bölgesinde en 31 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olurken, 100'den fazla kişinin de kayıp olduğu duyuruldu.

Idai Kasırgası Zimbabve'de En Az 31 Can Aldı, System.String[]
Zimbabve'yi vuran Idai kasırgası ülkenin güney bölgesinde en 31 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olurken, 100'den fazla kişinin de kayıp olduğu duyuruldu.

Zimbabve Başkanı Emmerson Mnangagwa kurtarma operasyonlarını devam ettiğini açıkladı ve Düşüncelerim ve dualarım Idai kasırgasından etkilenenlerle, Zimbabve silahlı kuvvetleri ve arama kurtarma çalışmalarına katkıda bulunan yerel ve küresel ortaklarımıza teşekkür ediyorum dedi.

Ülkede afet hali ilan edilirken, kasrıganın Pazartesi günü ülke sınırlarını terk etmesi öngörülüyor. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre Mozambik, Malavi ve Zimbabve'de topam 1.5 milyon kişiyi etkiledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:05 Kaynak: DHA

Dünya
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