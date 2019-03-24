Son Dakika Haberleri: Idai kasırgasında ölenlerin sayısı 700'ü geçti

Idai kasırgasında ölenlerin sayısı 700'ü geçti

6 dakika önce

Güney Afrika ülkelerinden Mozambik, Zimbabve ve Malavi'deki kasırga ve kuvvetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle ölenlerin sayısı 700'ü geçti.

Idai kasırgasında ölenlerin sayısı 700'ü geçti, System.String[]
Güney Afrika ülkelerinden Mozambik, Zimbabve ve Malavi'deki kasırga ve kuvvetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle ölenlerin sayısı 700'ü geçti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 09:27 

Mozambik, Güney Afrika, Malavi, Ekonomi
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