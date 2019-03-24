Idai kasırgasında ölenlerin sayısı 700'ü geçti
6 dakika önce
Güney Afrika ülkelerinden Mozambik, Zimbabve ve Malavi'deki kasırga ve kuvvetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle ölenlerin sayısı 700'ü geçti.
Güney Afrika
ülkelerinden Mozambik
, Zimbabve ve Malavi
'deki kasırga ve kuvvetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle ölenlerin sayısı 700'ü geçti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 09:27
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