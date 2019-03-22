İdai Kasırgasının Vurduğu Ülkelere Acil Yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı
, İdai kasırgasından dolayı zor günler geçiren Malavi
, Mozambik
ve Zimbabve'ye acil yardım çalışması başlattı.
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık bir hafta önce Güneydoğu Afrika
'daki Malavi, Mozambik ve Zimbabve'yi etkileyen şiddetli kasırga nedeniyle bazı şehirlerde ağır tahribat oldu.
Şu ana kadar 200 kişinin yaşamını yitirdiği kasırganın etkileri hala devam ediyor. Sular çekildiğinde ölü sayısının artmasından endişe duyulurken bölgedeki bine yakın ev selden dolayı yok oldu.
Bölgede, bazı insanlar evlerin çatılarında kurtarılmayı beklerken, bazıları da kirli suları aşarak güvenle bölgelere gitmeye çalışıyor.
Kasırganın vurduğu bölgede salgın hastalık tehlikesi de oluştu. Biriken kirli suların sinek ve bazı zararlı hayvanlar için cazip yaşam alanları olmasından dolayı sıtma ve diğer hastalıkların ciddi can kaybına neden olması endişesi yaşanıyor.
Bölge için ilk aşamada acil ihtiyaç, mahsur kalanların kurtarılması. Acil toplanma bölgelerine gelebilen insanlar için de ilaç, hijyen malzemeleri, barınma ve gıda gibi ihtiyaçların da karşılanması gerekiyor.
İHH'nın hazırlıkları sürüyor
İHH İnsani Yardım Vakfı da bölgedeki krizi hafifletebilmek ve mağdurların yanında olabilmek amacıyla acil yardım kampanyası başlattı. İHH, felaketten etkilenen kişilere acil yardım malzemeleri ulaştırmak için hazırlıklarını sürdürüyor.
İdai kasırgasından etkilenen insanlara İHH aracılığıyla yardım ulaştırmak isteyenler, vakfın internet sitesinden online olarak ya da banka hesap numaralarına destekte bulunabilir.