İdam İması Yapan O İsimlere Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan
, bir televizyon programında kendisi için idam iması yapan isimlere tepki göstererek, "Bunu sanatçı görünümü altındaki müsveddeler yapıyorlar. Kalkacaksın sen bu ülkenin Cumhurbaşkanını ipte sallandıracaksın, şimdi git bunun yargıda bedelini öde" dedi. İstanbul
'da düzenlenen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun Mali Genel Kurulunda konuşan Erdoğan, bir televizyon programında kendisi için idam iması yapan isimlere sert tepki göstererek, "Bunu sanatçı görünümü altındaki müsveddeler yapıyorlar. Yahu senin her yerin sanatçı olsa ne yazar. Kalkacaksın sen bu ülkenin Cumhurbaşkanını ipte sallandıracaksın, şimdi git bunun yargıda bedelini öde. Yahu senin haddine mi? Biz şahadete inanmış insanlarız ve biz bunların bedelini rahatlıkla ödemeye hazır insanlarız" diye konuştu.
"SEN ANA MUHALEFETİN BAŞI OLSAN NE YAZAR, OLMASAN NE YAZAR"
Gezi Parkı olaylarını hatırlatan ve Kemal Kılıçdaroğlu
'nu hedef alan Erdoğan, "Polisimize kurşun sıktılar, caddeleri, iş yerlerini, insanlarımızın vergileriyle alınan o belediye otobüslerini yaktılar, yıktılar. Bunlar mı vatansever? Bunlar mı milliyetperver? Bunların arkasında duranları siz nasıl savunuyorsunuz? Sen ana muhalefetin başı olsan ne yazar, olmasan ne yazar" ifadelerini kullandı.
2019 yılının ekonomide ciddi bir yükseliş dönemi olacağını belirten Cumhurbaşkanı, "Karamsarlığı ve ümitsizliği kapımıza yaklaştırmadığımız müddetçe ülkemizin şahlanışını durduracak hiçbir fani güç yoktur" dedi.
(İHA)