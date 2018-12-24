Son Dakika Haberleri: İdam İsteyenden Sanatçı Olamaz"

İdam İsteyenden Sanatçı Olamaz"

1 saat önce

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Genel Başkanı Sinan Burhan, "Darbe çağrısı yapmak, idamla tehdit etmek sanat özgürlüğü değildir.

İdam İsteyenden Sanatçı Olamaz
Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Genel Başkanı Sinan Burhan, "Darbe çağrısı yapmak, idamla tehdit etmek sanat özgürlüğü değildir. İdam isteyenden sanatçı olamaz." ifadesini kullandı.

Burhan, yaptığı yazılı açıklamada, oyuncu Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in konuk oldukları Halk TV'deki bir programda sarf ettikleri sözlere tepki gösterdi.

Akpınar ve Gezen'in siyasal iktidara yönelik "idam edilmek", "bacağından asılmak", "intihar etmek zorunda kalmak" gibi ifadeler kullandıklarını belirten Burhan, bu sözlerin siyaset konuşulan bir programda sarf edilmesini kınadı.

Burhan, 27 Mayıs 1960 darbesinde bir başbakan ve iki bakanın idam edildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu kötü karar, ülkemizin geçmişinde maalesef kara bir leke olarak durmaktadır. Sandıktan umudunu kesenler 'darbe yapılsın', 'Erdoğan asılsın' anlamına gelecek cümleler sarf etmişlerdir. Bu millet 15 Temmuz gecesi darbeye tevessül edenlere tepkisini koymuş, haddini bildirmiştir. Darbe çağrısı yapmak, idamla tehdit etmek sanat özgürlüğü değildir. İdam isteyenden sanatçı olamaz. İdam çağrısı yapanları kınamakla birlikte yaşları dikkate alınarak sağduyu ile hareket edilmesini, kutuplaşmaya zemin verilmemesini ve itidal tavsiye ediyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:29 Kaynak: AA

Müjdat Gezen, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın İfadesi Ortaya Çıktı Son Dakika! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a Soruşturmaya AK Parti'den İlk Yorum Geldi

Son Dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı Mansur Yavaş: En Büyük Projem Ankara'yı Marka Kent Yapmak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 14:14:52. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İdam İsteyenden Sanatçı Olamaz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]