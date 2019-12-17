İdama mahkum edilen Pervez Müşerref kimdir? - Son Dakika
Son Dakika Dünya İdama mahkum edilen Pervez Müşerref kimdir? - Son Dakika Dünya

İdama mahkum edilen Pervez Müşerref kimdir?

6 saat önce

İdam cezasına çarptırılan Pervez Müşerref 1999-2001 yılları arasında Pakistan başbakanı ve 2001-2008 yılları arasında Pakistan cumhurbaşkanı olarak görev yaptı. Peki, çocukluk yılları Türkiye’de geçen Müşerref kimdir ?

İdama mahkum edilen Pervez Müşerref kimdir?, System.String[]

İdam cezasına çarptırılan Pervez Müşerref 1999-2001 yılları arasında Pakistan başbakanı ve 2001-2008 yılları arasında Pakistan cumhurbaşkanı olarak görev yaptı.


Müşerref 1943 yılında Hindistan'ın Delhi şehrinde dünyaya geldi. Bu dönemde Hindistan ve Pakistan İngiltere'nin sömürgesiydi. 1947'de iki ülke de bağımsızlığını kazandı.

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Pervez Müşerref, Cumhurbaşkanı, Pakistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:25 
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