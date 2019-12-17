İdama mahkum edilen Pervez Müşerref kimdir?

İdam cezasına çarptırılan Pervez Müşerref 1999-2001 yılları arasında Pakistan başbakanı ve 2001-2008 yılları arasında Pakistan cumhurbaşkanı olarak görev yaptı.



Müşerref 1943 yılında Hindistan'ın Delhi şehrinde dünyaya geldi. Bu dönemde Hindistan ve Pakistan İngiltere'nin sömürgesiydi. 1947'de iki ülke de bağımsızlığını kazandı.