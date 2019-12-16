"İdamlık genç" tiyatro gösterisi beğeni topladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'İdamlık genç' tiyatro gösterisi beğeni topladı - Son Dakika

"İdamlık genç" tiyatro gösterisi beğeni topladı

6 saat önce

Ünlü Yazar Emine Şenlikoğlu'nun "İdamlık genç" isimli romanı tiyatro Sivas'ta sahneye taşındı.

Ünlü Yazar Emine Şenlikoğlu'nun "İdamlık genç" isimli romanı tiyatro Sivas'ta sahneye taşındı. Binlerce kişinin izlediği tiyatro büyük beğeni topladı.


Bir döneme damgasını vuran "İdamlık genç" isimli roman Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı KYK yurtlarında kalan öğrencilerin ve personelin oluşturduğu KYK Tiyatro Topluluğu tarafından seyirciyle buluştu.


Üniversite öğrencilerin ve Sivaslıların yoğun ilgi gösterdiği oyun, bir koğuşta geçen sadece bir gecelik ama bir ömürde yaşanacak kadar yoğun olayların yaşanmasını anlatıyor. Tek perde de sergilenen oyunda seyirci kahkahalara engel olamazken oyun sonunda ise gözyaşlarını tutamadı.


Üniversite Kültür Merkezinden sergilenen oyuna Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Şube Müdürleri ve binlerce seyirci katıldı. Oyunun yönetmenliğini Mahmut Demir üstlenirken Doğukan Sarıbuğa, Muhammed Selvi, Muhammed Mustafa Arı, Münir Furkan Gören, Mahmut Ensar Biçer, Abdulkadir Güngör ise oyuncu kadrosunda yer aldı.


Tiyatro sonrası oyuncalara teşekkür belgesi takdim eden Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, oyun ve oyuncuların performansını çok beğendiğini dile getirerek bu tarz çalışmaların devamı gelmesi için tüm desteklerini vereceklerini söyledi. - SİVAS

Emine Şenlikoğlu, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:10 Kaynak: İHA
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