IDAP 2019 konferansı Malatya'da yapıldı

İnönü Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi işbirliği çerçevesinde Uluslararası Yapay Zeka ve Veri İşleme konferansı Malatya'da gerçekleştirildi.



Prof. Dr. Ali Karcı başkanlığında İnönü Üniversitesi'nde gerçekleşen konferansa Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Babanlı, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile akademik personel ve öğrenciler katıldı.



İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunması ile başlayan konferansa ulusal ve uluslararası katılımlı 120'nin üzerinde bildiri sunuldu. Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika kıtalarından katılımların olduğu konferansta ayrıca 250'den fazla araştırmacı tarafında da takip edildi.



Konferans Başkanı Prof. Dr. Ali Karcı yaptığı konuşmada, genç araştırmacıların yaptıkları çalışmaların analitik modellerini oluşturmalarını ve bu işlemler esnasında ise basitliğin öne çıkarılması gerektiğini tavsiye etti. Basitlik ve sıradanlık arasındaki ince çizginin zamanla ve tecrübe ile gelişeceği vurgusunu yapan Karcı, bu yıl gerçekleşen ikili işbirliğinin devamı mahiyetinde IDAP 2020 konferansının da aynı şekilde Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Bakü'de gerçekleşeceğini söyledi.



Daha sonra söz alan Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Babanlı ise 'Tek millet iki devlet' vurgusu ile Türkiye ve Azerbaycan Devletleri arasındaki işbirliklerinin arttırılmasının önemine değindi.



Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi ile İnönü Üniversitesi arasında imzalanan ikili işbirliği protokolünün ilk nişanesi olarak bu işbirliğinin görülebileceğini belirten Babanlı, aynı zamanda IDAP 2020 konferansının Bakü'de veya Gence'de yapılmasının önemi üzerinde durdu.



İnönü Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise IDAP konferansının 2016 yılında aynı ekip tarafında Malatya'da başlatıldığını belirterek daha sonrasında konferansın 2017 ve 2018 yıllarında da Malatya'da yapıldığını vurguladı. IDAP 2017, 2018 ve 2019 konferanslarında sunulan bildirilerin IEEE tarafından yayınlandığını da aktaran Kızılay, bildirilerin Web of Science veri tabanında taranacağını vurguladı. - MALATYA