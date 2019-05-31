Son Dakika Haberleri: İdare mahkemesi, ihaleye çıkartılan kızıl geyiklere yaşam hakkı
Son Dakika Güncel Haber

İdare mahkemesi, ihaleye çıkartılan kızıl geyiklere yaşam hakkı

53 dakika önce

BURSA'da, Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yaşları ilerlediği gerekçesi ile ihale yoluyla avlanmaları için satışa çıkarılan 2 geyik, Bursa Barosu avukatlarından Suna Soydaş Fırat'ın'ın açtığı iptal davasıyla kurtarıldı.

İdare mahkemesi, ihaleye çıkartılan kızıl geyiklere yaşam hakkı, System.String[]
BURSA'da, Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yaşları ilerlediği gerekçesi ile ihale yoluyla avlanmaları için satışa çıkarılan 2 geyik, Bursa Barosu avukatlarından Suna Soydaş Fırat'ın'ın açtığı iptal davasıyla kurtarıldı. İhaleye durdurma kararı çıktı.
Bursa'da Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü, 2 kızıl geyiğini av turizmi kapsamında vurulması için ihaleyle satışa çıkardı. İhalenin resmi olarak yayınlanmasının ardından, doğa koruma dernekleri ve hayvan severler harekete geçti. Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Bölge Müdürlüğü'nün Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki toplantı salonunda ihale yöntemiyle 10 Haziran 2019 günü saat 11.00'de yapılacak olan satış öncesi Bursa Barousu avukatlarından Suna Soydaş hazırladığı dilekçeyle ihalenin durdurulması için mahkemeye başvurdu. Soydaş'ın iptal davasıyla, dilekçeyi değerlendiren Bursa 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurarak geyiklerin ihaleye çıkarılmasına engel oldu.
'ÖRNEK KARAR OLACAK'
Avukat Suna Soydaş Fırat, kararın, diğer yaban hayvanların vurulmasına yönelik örnek bir karar olacağını söyleyerek, "Karara göre, 10 Haziran'da yapılacak olan ihale yapılmayacak. Böylelikle 2 geyiğin hayatı kurtulacak. Bu tür yaban hayatın içinde bulunan hayvanların avlanmak için yapılacak ihalelere örnek olacak. Hayvanlara tuzak kurularak, keyfi olarak can almak işlemin önüne geçmiş olduk. Anayasada mevcut en önemli haklardan biri olan yaşam hakkı, sadece insanlar için değil, doğa ve tüm canlılar için uygulanması gerektiği yönünde güzel bir karar oldu" dedi.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:18 Kaynak: DHA
Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın avukatın etek boyuna karışan hakime etekli protesto Bursa'da kızıl geyiklerin ihaleyle öldürülmesini mahkeme durdurdu İstanbul trafiğinde tatil yoğunluğu başladı! İşte trafikteki son durum Ev hapsindeyken öldürülen iş adamının eşinden dikkat çeken sözler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 19:11:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İdare mahkemesi, ihaleye çıkartılan kızıl geyiklere yaşam hakkı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]