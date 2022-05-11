İdare Mahkemesi, valilik yasaklarına itirazı kabul etmedi (2) - Son Dakika
Üye Girişi

İdare Mahkemesi, valilik yasaklarına itirazı kabul etmedi (2)

11.05.2022 19:29
İdare Mahkemesi, valilik yasaklarına itirazı kabul etmedi (2)

FİRMA, YENİ TARİH BELİRLEDİEskişehir'de 12-15 Mayıs tarihleri arasında müzik festivalini yapmayı planlayan organizasyon şirketi, etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklamasına ilişkin İdare Mahkemesi'ne yaptığı başvuru kabul edilmemesi üzerine yeni tarih belirlendiğini açıkladı.

FİRMA, YENİ TARİH BELİRLEDİ

Eskişehir'de 12-15 Mayıs tarihleri arasında müzik festivalini yapmayı planlayan organizasyon şirketi, etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklamasına ilişkin İdare Mahkemesi'ne yaptığı başvuru kabul edilmemesi üzerine yeni tarih belirlendiğini açıkladı. Şu ana kadar satılan biletlerin 9-12 Haziran'da yapılacak festival içinde geçerli olduğu belirtilen açıklamada, "Eskişehir Valilik makamının aldığı 15 günlük konser ve festival yasaklama kararına ilişkin yürütmeyi durdurma talebimiz yine benzer sebeple reddedildi. Alınan bu yasak kararıyla gerçekleşmesi planlanan, 'Anadolufest' adlı festival organizasyonumuz iptal edilmişti. Bu nedenle festival, Eskişehir Valiliği'nin belirttiği 15 günlük yasağın sona erdiği tarihten sonraki bir zaman dilimine; 9-12 Haziran tarihleri arasına ertelenmiştir. Yaşanılan ve yaşatılan mağduriyet için üzgünüz. Festivalin yeni tarihlerinde alınan tüm biletler geçerlidir. Katılama müsait olmayacak değerli dinleyicilerimin bilet iadesi aldığı kanal üzerinden yapılacaktır" denildi.Festival için bugüne kadar 10 binin üzerinde bilet satıldığı açıklanmıştı.


YORUMLAR
500
'anadolufest' 9-12 Haziran'a Ertelendi: 'Festival Yasaklama Kararına İlişkin Yürütmeyi Durdurma Talebimiz Reddedildi' 'anadolufest' 9-12 Haziran'a Ertelendi: 'Festival Yasaklama Kararına İlişkin Yürütmeyi Durdurma Talebimiz Reddedildi' Karadeniz'in İskorpiti Fiyatıyla Çarpıyor Karadeniz'in İskorpiti Fiyatıyla Çarpıyor

Eskişehir, Festival, Haziran, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İdare Mahkemesi, valilik yasaklarına itirazı kabul etmedi (2) - Son Dakika


Son Dakika
01:06 Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya damga vurdu! İtalya Kupası'nda beraberliği getiren golü attı!
00:57 Resmi Gazete'de yayınlandı! Cumhurbaşkanlığı kararı ile 9 vali görevden alındı, 20 ilin valisi değişti
00:37 Marketten adımını attı, 152 bin TL ile göz göze geldi! Parayı hiç düşünmeden sahibine teslim etti
00:34 Eski Başbakan Tansu Çiller'den Millet İttifakı'na yönelik sert sözler: Türkiye'yi tökezletirler
00:33 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa'nın yüreğine su serpti: Savaş istemiyoruz
00:26 Ankara'da yabancı uyruklu bir adam tartıştığı patronunu öldürdü!
00:25 Eurocup finalinde Frutti Extra Bursaspor, Virtus Segafredo Bologna'ya yenildi
00:24 Fenerbahçe'den "12 Mayıs 2012" paylaşımı: 3 Temmuz kumpas, 4 Nisan suikast, 12 Mayıs komplodur!
23:50 Genç kız inekten süt sağdığı anları paylaştı, sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı
23:41 Acun Ilıcalı'dan şaşırtan hamle! Spor Toto 1. Lig'in 19 yaşındaki yıldızını Hull City'e transfer ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 03:02:03. #1.12#
SON DAKİKA: İdare Mahkemesi, valilik yasaklarına itirazı kabul etmedi (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement