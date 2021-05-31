İdare ve Denetim Şefliği - Son Dakika

İdare ve Denetim Şefliğinin Görev ve Yetkileri 1. 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca, Kaymakamlıklarca yapılması gereken mahalli idareler ve mahalli idare birlikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 2. Kaymakamlık Makamına verilen, Mahalli İdareler Şefliğine havale edilen ihbar, şikayet ve suç duyuruları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 3. Mahalli İdareler ve mahalli idareler birliklerinin hukuki konularda görüş taleplerini cevaplamak, Bakanlık görüşü oluşturulması gerekenleri Bakanlığa göndermek. 4. Belediye Başkanının izin, hastalık, görevden uzaklaştırma, istifa, ölüm gibi iş ve işlemlerini yürütmek. 5. 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği Kaymakamlığımıza gönderilen Meclis ve Encümen kararları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 6. Muhtarların izin, hastalık, görevden uzaklaştırma, istifa, ölüm gibi iş ve işlemlerini yürütmek. 7. Muhtarların resmi mühürleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 8. Mahalli İdarelere ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek. 9. Kaymakamlar toplantısı kararlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. 10. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkın Kanununa göre yapılacak başvuruları kabul etmek, izlemek, sonuçlandırmak ve başvuru sahibine bilgi vermek. 11. Muhtar Bilgi Sistemi ve Yerel Bilgi Projesi (Yerel-Net) iş ve işlemlerini yürütmek, 12. Mevzuat gereği veya kaymakam tarafından verilen diğer görevleri yapmak.