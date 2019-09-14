Son Dakika Haberleri: İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği'nden oturma eylemi yapan ailelere ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği'nden oturma eylemi yapan ailelere ziyaret

8 dakika önce

Diyarbakır HDP il binası önünde 12 gündür oturma eylemi yapan aileleri ziyaret eden İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Genel Başkanı Yücel Can, "Biz milletin savunucusuyuz diyorlar.

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği'nden oturma eylemi yapan ailelere ziyaret, System.String[]

Diyarbakır HDP il binası önünde 12 gündür oturma eylemi yapan aileleri ziyaret eden İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Genel Başkanı Yücel Can, "Biz milletin savunucusuyuz diyorlar. Bunlar savunucu olamaz, bunlar illettiler ve hastalıktırlar" dedi.


İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Genel Başkanı Yücel Can ve yönetim kurulu üyeleri, çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine destek vermek için Diyarbakır'a geldi.


HDP il binası önünde oturan aileleri ziyaret eden Dernek Başkanı Can ve yönetim kurulu üyeleri çocukları PKK tarafından kaçırılan annelere gül verdiler.


"Bunlar savunucu olamaz bunlar illettiler"


Aileler ile tek tek görüşen Dernek Başkanı Yücel, burada yaptığı açıklamada, bir okulda eğitim alıp dağa kaçırmanın neresi insanlık diyerek tepkisini dile getirerek şunları söyledi: "Onlar bizi temsil edemez. Bizleri temsil edecek yine biziz. Bizi temsil edecek bizim acılarımızı anlayandır, bizim gözyaşımızı silendir. Biz sadece gelmek için gelmedik buraya. Avukatımız İbrahim Gök bey ulusal düzende bir avukatımızdır. Diyarbakır'dan temsilcimiz de İbrahim ismi. Bizde İbrahimlerimiz, Ahmetlerimiz, Mehmetlerimiz ve Mehmetçiklerimiz çoktur. Bunların arkasında anneler azdı sizin gibi ve artık sizin gibi annelerle bu işi beraber çözeceğiz. Bunlar diyor, biz milletin savunucusuyuz. Bunlar savunucu olamaz bunlar ilettirler ve hastalıktırlar"


Ziyaret, yapılan konuşmanın ardından son buldu. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Yücel Can, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 08:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gülben Ergen'den HDP il binasının önünde eylem yapan ailelere destek ziyareti
İYİ Parti, HDP'li vekil için iktidara çağrıda bulundu: Dokunulmazlığını kaldırın "Savaş da olacak çatışmalar da" diye açıklama yapan HDP Milletvekili Leyla Güven hakkında soruşturma başlatıldı. Ahmet Davutoğlu ve ekibinin ardından AK Parti'den iki kişi daha istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 20:29:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği'nden oturma eylemi yapan ailelere ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]