İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneğinden AA'ya ödül - Son Dakika

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneğince verilen "Zakir Taşdemir Vefa Ödülleri"nde Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı ödüle layık görüldü.

Birlik tarafından "Milli Birlik ve Beraberliğimize Katkı Sağlayanlar" konulu "Zakir Taşdemir Vefa Ödülleri" töreni Türkiye Belediyeler Birliğinde düzenlendi.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, basın mensuplarına, spor ve sanat dünyasından isimlere, STK'lara ve iş insanlarına plaket takdim edildi.

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı da ödüle layık görüldü. Genel Müdürü Kazancı adına ödül, AA Ankara Haberleri Editör Yardımcısı Dilara Küçükerdoğan takdim edildi.

"Kardeşlik sınır tanımaz"

Programda konuşan İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Yücel Can, derneğin kuruluşunda 10 yılı geride bıraktığını belirterek, ülkenin milli birlik ve beraberliği adına çalıştıklarını söyledi.

Can, insana hizmette sınır tanımayan bir anlayışla hareket ettiklerini belirterek, "Bu ülkenin harcı birdir. Kardeşlik sınır tanımaz diyoruz." ifadesini kullandı.

Vefa Ödülleri ve Basın ödülleri kategorisinde iki ayrı ödül verilen gecede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mağdurun ve mazlumun ümidi olan devlet adamı ödülü takdim edildi.

Erdoğan'ın ödülü Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla'ya takdim edildi.

Vefa Ödüllerinin diğer sahipleri ise şöyle:

"İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Tekden Filmin sahibi, Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Prof.Dr, Kemal Tekden, Diriliş Ertuğrul oyuncuları Celal Al ve Baha Mete, Türk Halk Müziği Sanatçısı Esat Kabaklı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Halk Müziği Korosu Müdürü Hasan Öztürk, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Sivil Toplum Kuruluşu seçilen Dar-ül Eytam Vakfı Başkanı Sedat Çebi, Milli kareteci Serap Özçelik Arapoğlu, Milli atlet İbrahim Çolak, edebiyatçı yazar Nurdan Damla, iş adamı Emin Uçar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın."

İslam Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin Özel Ödülüne Eski Vali Adnan Yılmaz'a verildi. Yılmaz'a ödülünü Eski Bakan Vehbi Dinçerler takdim etti.

Adına vefa ödülleri verilen Zakir Taşdemir'in eşi ve çocuklarına da gecenin anısına ödül verildi. Taşdemir ailesi ödülü İsrafil Kışla'nın elinden aldı.

Törende ödüle layık görülen basın mensupları ve diğer isimler ise şöyle:

"İhlas Haber Ajansı muhabirleri Mevlüt Hasgül, Emin Kuvat, Burak Altun, TRT Haber Kanal Koordinatörü Yahya Bostan, Kanal 23 Genel Yayın Yönetmeni Metin Erol, TGRT Haber'den Abdülaziz Turan, Günışığı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nazif Koca, Kayseri TV'den Metin Köse, Demirören Haber Ajansı muhabiri Fatih Poyraz, Kanal Fırat TV Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık.

Programda konuklara sanatçı Esat Kabaklı ve Hasan Öztürk müzik dinletisi sundu.