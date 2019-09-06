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İdareci ve öğretmenlere liderlik eğitimi verildi

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Proaktif Lider Öğretmenlik' projesi kapsamında idareci ve öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi verildi.

İdareci ve öğretmenlere liderlik eğitimi verildi, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Proaktif Lider Öğretmenlik' projesi kapsamında idareci ve öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi verildi.


Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programda Prof. Dr. Halim Ulaş, yönetici ve öğretmenlere, sınıf içerisinde etkili iletişim kurma, motivasyonun artırılması, sınıf yönetimi, stres ile mücadele ve liderlik becerilerinin geliştirilmesine yönelik konularda eğitim verdi.


Oldukça neşeli bir ortamda geçen eğitim programı idareci ve öğretmenlerin merak ettiği konularda Prof. Dr. Halim Ulaş'a soru sormasıyla sona erdi.


Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programa, Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, Şube Müdürleri Abdurrahman Yılmaz, İsmail Öner ve Mehmet Bayram, okul müdürleri, okul müdür yardımcıları ile öğretmenler katıldı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:41 Kaynak: İHA
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