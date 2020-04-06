Son Dakika › Güncel › İdarecilere saldıran sağlık çalışanı ve eşine gözaltı (2) - Son Dakika
İdarecilere saldıran sağlık çalışanı ve eşine gözaltı (2)
6 saat önce
SERBEST BIRAKILDILARKütahya'da görev yeri değiştirildiği için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yöneticilere saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen N.B. ve eşi H.B. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
SERBEST BIRAKILDILAR
Kütahya'da görev yeri değiştirildiği için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yöneticilere saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen N.B. ve eşi H.B. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 08:48 Kaynak: DHA
Son Dakika 19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu Irak'ta bir televizyon kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı? Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Trump'a canlı yayında hakaret etti CHP Torbalı ilçe yöneticisi Yunus Karakoç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti