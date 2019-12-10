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İdarecinin Sesi Dergisinde Edirne tanıtıldı

6 saat önce

Ankara'da bulunan Türk İdareciler Derneğinin Mesleki ve Kültürel yayını olan "İdarecinin Sesi" dergisinin 191. sayısında Edirne ele alındı.

İdarecinin Sesi Dergisinde Edirne tanıtıldı, System.String[]

Ankara'da bulunan Türk İdareciler Derneğinin Mesleki ve Kültürel yayını olan "İdarecinin Sesi" dergisinin 191. sayısında Edirne ele alındı.

Edirne Valiliğinin yürütmüş olduğu çalışma ve faaliyetleri ile birlikte kentin tarihi ve kültürel eserlerinde tanıtıldığı derginin 191. sayısında Edirne'de her yönüyle 40 sayfalık özel dosya bölümünde yer aldı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ile yapılan röportaj ile başlayan yazıda, tarihi ve kültürel dokusuyla Edirne, başta Selimiye Camisi olmak üzere tarihi eserler, müzeler, tarihi çarşılar, anıtlar, köprüler, doğal güzellikler, Kırkpınar, Kakava Şenlikleri, Lavanta Tarla Günleri, el sanatları, Edirne'ye özgü lezzetler konu başlıkları altında görsellerle desteklenerek anlatıldı.

Üç bin adet basılan dergi 81 il valilikleri ile İlçe kaymakamlıklarına gönderildi.

Ankara, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:10 Kaynak: AA
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