İdareyle Vatandaş Arasında Dostluk Köprüsüyüz"

Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, kurumun devlet, kamu kurumları, idareyle vatandaş arasında bir dostluk köprüsü olduğunu belirterek, "Mahkemeler uzun sürüyor, masraflı ama bize yapmış olduğunuz müracaatı, biz idareden bilgileri istiyoruz ve çözüyoruz.

Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, kurumun devlet, kamu kurumları, idareyle vatandaş arasında bir dostluk köprüsü olduğunu belirterek, "Mahkemeler uzun sürüyor, masraflı ama bize yapmış olduğunuz müracaatı, biz idareden bilgileri istiyoruz ve çözüyoruz. Kısacası dünyadaki yaygın adıyla ombudsmanlık, bir denetim kurumu ama denetlerken halkın avukatlığını yapıyor, idareye de yol gösteriyor." dedi.



Malkoç, Bahçelievler Nurettin Topçu Kültür Merkezinde, Kamu Denetçiliği Kurumu ile İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "İstanbul Liselerarası İyi Yönetim İlkeleri Yarışması" kapsamında, öğrenciler, öğretmenler ve okul müdürleriyle bir araya geldi.



Kamu Denetçiliği Kurumunun, 2013 yılı itibarıyla şikayetleri almaya başladığını belirten Malkoç, kurumun, kamuyla ilgili alınan hizmetlerde karşılaşılan problemlerde mahkemeye gitmeden dostane çözüm bulabilmek için başvurulacak yer olduğunu söyledi.



Malkoç, başvurulardan herhangi bir başvuru ücreti alınmadığını, 6 ay içerisinde de başvurunun sonuçlandırıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:



"Bizim en önemli fonksiyonumuz, devlet, kamu kurumları, idareyle vatandaş arasında bir dostluk köprüsüyüz. Mahkemeler uzun sürüyor, masraflı ama bize yapmış olduğunuz müracaatı, biz idareden bilgileri istiyoruz ve çözüyoruz. Kısacası dünyadaki yaygın adıyla ombudsmanlık, bir denetim kurumu ama denetlerken halkın avukatlığını yapıyor, idareye de yol gösteriyor. Çünkü kararları mahkeme kararı gibi değil, tavsiye kararı. Ama tavsiye kararını kim dinler demeyin, çünkü biz dinlettiriyoruz. Tavsiye kararı ama kuvvetlendirilmiş, etkili bir tavsiye kararı. Kararlarımıza uymayanları kamuoyuna duyuruyoruz, uymamaya devam ederse TBMM'ye çağırıyoruz, milletvekilleri kamu adına sorguluyor."



"Kurumun en büyük sıkıntısı, yeterince bilinmemek"



Şeref Malkoç, 2018'de kuruma 17 bin 585 şikayet başvurusu olduğunu, bunun yanında 98 bin kişinin bilgi aldığını aktararak, bazen bir kişinin sorununu çözerken, on, yüz binlere de tesirlerinin olduğunu ifade etti.



Kurumun en büyük sıkıntısının yeterince bilinmemek olduğuna işaret eden Malkoç, üniversitelerdeki öğrencilere yönelik de etkinlikler düzenlediklerini, onların hak arama yollarına ilişkin bilgilerini geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.



Malkoç, şunları kaydetti:



"Türkiye'de son yıllarda her alanda çok güzel gelişmeler oldu. İşte Kamu Denetçiliğinin kurulması da bunlardan biri. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkının tanınması bunlardan biri. Hastanelerimizin kalitesinin artması, okullarımızın fiziki mekanlarının kalitesinin, öğretmenlerimizin sayısının artması, havaalanlarımız, yollarımız bunlardan biri. Çünkü bu millet, hizmetin en iyisine layıktır. Bu millete hizmet edenlere ne mutlu. Onlar da şanslı, çünkü bu millet, mübarek bir milletir. Dünyaya örnek bir millettir. Tarihte de öyleydi, 15 Temmuz'da da bunu gösterdi. O açıdan milletimiz, hizmetin en iyisine layık."



İstanbul Liselerarası İyi Yönetim İlkeleri Yarışması'na, öğretmen ve okul müdürlerinden destek beklediklerini belirten Malkoç, "Amacımız, niyetimiz çocuklarımızı yetiştirip, dünya çocuklarıyla yarışıp, dünyada en iyi hale getirmektir." dedi.



"Yetenekli olan öğrencileri yarışmaya yönlendirsinler"



Kamu Denetçiliği Kurumu Kurumsal İletişim Direktörü Mehmet Sarı da, 2017'den itibaren gençlere yönelik bir strateji belirlediklerini dile getirerek, lise gençliği noktasında geçen yıl Ankara'da hak arama kültürüyle ilgili bir yarışma düzenlediklerini hatırlattı.



Bu yarışmadan verim alındığını görünce, İstanbul'da da başka bir yarışma düzenlemeye karar verdiklerini aktaran Sarı, yarışmanın dört kompozisyon, resim, afiş ve kısa film ya da animasyon olmak üzere dört kategoride yapıldığını ifade etti.



Mehmet Sarı, yarışacak eserlerin okullara son teslim tarihinin 22 Şubat olacağını belirterek, şunları kaydetti:



"Okullarımızın bu gelen eserlerin her birini kendi dalında netleştirip, bize yollamalarının son tarihi 22 Mart olacaktır. Biz bu çerçevede, tüm okullarımıza 10 bin afiş ve 60 bin broşür gönderdik. Okul müdürlerimizden özellikle istirham ediyoruz, alanlarında yetenekli olduğunu düşündükleri öğrencilerimizi mutlaka bu yarışmaya yönlendirsinler. Tüm öğrencilerimize, Kamu Denetçiliği Kurumu ile ilgili genel anlamda bilgiler versinler. Bu, bizim çok değerli ve önemli. Ben yarışmaya girecek öğrenci arkadaşlarıma başarılar diliyorum."



Etkinliğe, Bahçelievler Kaymakamı İlker Arıkan, Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Levent Özil, Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı ile okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Program, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'a hediye takdiminin ardından, toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Trump, Hükümetin Kapanması Nedeniyle Konuklarına Hamburger Ismarladı

Kar Kalınlığının 3 Metreye Ulaştığı Tunceli Ovacık'ta, Binalar Görünmez Hale Geldi

Maaşı Kesilen Emeklinin KDK'ya Başvurusu 500 Bin Emekliyi Kurtardı

Son Dakika! Öğretmen Atamalarının Mülakat Sonuçları Açıklandı