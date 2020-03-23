İdari izin verilmesine yönelik genelge resmi gazete yayımlandı. - Son Dakika

Kamuda ihtiyacı karşılayacak kadar asgari personelin bulundurulması şartıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemi uygulanabilmesine ve idari izin verilmesine yönelik genelge resmi gazete yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Çankaya Köşkü'nde korona virüs tedbirlerine ilişkin koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda, yeni tip korona virüsün yayılmasının önlenmesi ve çalışanların sağlığı için alınabilecek ilave tedbirler görüşüldü.

Toplantıda, Kovid-19 salgının yayılmasının en aza indirilmesi amacıyla, salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azalmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemi uygulanabilmesine ve idari izin verilmesine yönelik kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgede, çalıştırılma biçimine bakmadan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir. Buna dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için üst düzey yönetici; bakanlıklar, bağlı ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için bakan; taşra teşkilatları ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı ; diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirleneceği bildirildi.

ÇALIŞANLAR İSE FİİLEN GÖREVE GELMEDİKLERİ SÜRE ZARFINDA İDARİ İZİNLİ SAYILACAK.

İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışan amirlerinin izin dışında görev mahallerinden ayrılamazlar ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevine dönme zorunluluğu oldukları hatırlatıldı.

(İHA)