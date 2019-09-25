İdari Mahkeme, açığa alınma işlemi sona erdirilenin eski görevine iade edilmesine hükmetti

Eğitimciler Birliği Sendikası, asılsız ihbara dayalı olarak açığa alınan ve sonrasında hakkında yürütülen soruşturma neticesinde iftiraya uğradığı anlaşılan üyelerinin eski görev yerine iadesi isteminin reddedilmesi üzerine açtığımız davada, mahkeme, açığa alınma gerekçesinin hukuki dayanaktan yoksun olduğunun tespiti üzerine tekrar eski görevine iade edilmesi gerektiğine hükmetti.



Eğitimciler Birliği Sendikasından konu ile ilgili yapılan açıklamada, sendika olarak, asılsız ihbara dayalı olarak açığa alınan ve sonrasında hakkında yürütülen soruşturma neticesinde iftiraya uğradığı anlaşılan üyemizin eski görev yerine iadesi isteminin reddedilmesi üzerine açılan davada, mahkeme, açığa alınma gerekçesinin hukuki dayanaktan yoksun olduğunun tespiti üzerine tekrar eski görevine iade edilmesi gerektiğine hükmettiğini bildirdi.



Açıklamada Ankara 23. İdare Mahkemesi kararında, "Davacı hakkında FETÖ/PDY terör örgütü ile ilişkisi bulunduğu gerekçesiyle yapılan ihbarların asılsız olduğu, davacının görevden uzaklaştırılmasına ilişkin sebebin gerçeği yansıtmadığı hazırlanan müfettiş raporuyla sabit olduğu, müdürlük görevinden alınarak başka bir okula öğretmen olarak atanmasında kullanılan takdir yetkisinin, görevinde başarısızlığı, disiplinsizliği veya liyakaten yetersiz olduğuna ilişkin hukuken kabul edilebilir herhangi bir durumun tespitiyle birlikte değerlendirilmesi gerektiği, aksi durumda açığa alınma gerekçesinin hukuki dayanaktan yoksun olduğunun tespiti üzerine tekrar eski görev yerine iade edilmesi gerekirken, bu hususta bir değerlendirme yapılmadan işlem tesis edilmesinin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun kullanıldığı kabul edilemeyeceğinden, takdir yetkisine dayalı olarak yapılan atama işleminde hukuka uygunluk bulunmamaktadır" denildi. - ANKARA