Son Dakika Haberleri: İdari Para Cezaları Makul ve Adil Olmalı"

İdari Para Cezaları Makul ve Adil Olmalı"

2 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarlara kesilecek idari para cezalarının makul ve adil olması gerektiğini belirterek, "Her işletmeye ve sektöre göre, hatta mümkün olabilirse o işletmenin geliri dikkate alınarak cezalar belirlenmeli.

İdari Para Cezaları Makul ve Adil Olmalı
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarlara kesilecek idari para cezalarının makul ve adil olması gerektiğini belirterek, "Her işletmeye ve sektöre göre, hatta mümkün olabilirse o işletmenin geliri dikkate alınarak cezalar belirlenmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, gıda ürünü imalatçısı, bakkal, büfeci ve daha birçok meslekten esnaf ve sanatkara çeşitli nedenlerle idari para cezaları uygulandığını belirtti.

Bunların her iş yerinin ya da işletmenin ticari hayatına devam edebilmesi açısından ödenebilir düzeyde olması gerektiğine işaret eden Palandöken, bazı idari para cezalarının, işletmenin gelirinin kat be kat üzerinde olduğunu bildirdi.

Palandöken, şunları kaydetti:

"İdari para cezası verme yetkisi olan kamu kurum ve kuruluşları, idari para cezası uygulamalarında daha adil davranmalı. Küçük-büyük ayrımı yapmadan her işletmeye aynı miktar ve oranda kesilen idari para cezaları esnafın faaliyetini durdurmasına ya da iş yerini kapatmasına yol açıyor. İdari para cezalarının miktarı son derece yüksek ve eylemle orantılı değil. İdari para cezalarının makul ve adil olması gerekir. Her işletmeye ve sektöre göre, hatta mümkün olabilirse o işletmenin geliri dikkate alınarak cezalar belirlenmeli."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:31 Kaynak: AA

Ekonomi
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