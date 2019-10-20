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Son Dakika Spor İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı takımında yüzler gülüyor

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı takımında yüzler gülüyor

1 saat önce

Anadolu Üniversitesi 35 Yaş Üstü Yarım Saha Personel Turnuvasının ilk hafta karşılaşmaları İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile Konservatuvar takımları arasında oynanan maçla sona ererken, Mali İşler Dairesi Başkanlığı 3-1'lik skorla galip geldi.

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Anadolu Üniversitesi 35 Yaş Üstü Yarım Saha Personel Turnuvasının ilk hafta karşılaşmaları İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile Konservatuvar takımları arasında oynanan maçla sona ererken, Mali İşler Dairesi Başkanlığı 3-1'lik skorla galip geldi.


İlk bölümü dengeli ve orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından Ayhan Güner, rakip fileleri havalandırarak gol sessizliğini bozdu. Golden sonra iki takımda istekli mücadele etse de skor değişmedi, ilk yarıyı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 1 - 0 önde kapattı. İkinci yarının başında İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Metin Talay'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Kalesinde gördüğü ikinci golün ardından İdari ve Mali İşler savunmasının verdiği açıkları iyi değerlendiren Konservatuvar, Erhan Yavaşlar'ın attığı golle farkı bire indirdi. İkinci golü bulup, maça ortak olmak isteyen Konservatuvar, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı'ndan Mehmet Çetin'in kafa golüne engel olamayarak sahadan 3-1'lik mağlubiyet ile ayrıldı.


"Önümüzdeki maçlarda daha gayretli olacağız"


Maçın ardından değerlendirmede bulunan İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı antrenörü ve aynı zamanda takım kalecisi Gürol Bakırcı, "İlk maçımızdan galibiyetle ayrılmak bizim için mutluluk vericiydi. Açıkçası bizim için çok rahat bir maç oldu ve takım olarak fazla yorulmadık. Önümüzdeki maçlarda daha gayretli olacağız" diye belirtti.


Turnuvanın, üniversite personelinin iletişimi ve yaşam kalitesinin artması bakımından önemli olduğunu belirten Bakırcı, turnuvaya katkılarından dolayı Anadolu Üniversitesine teşekkür ederek sözlerini tamamladı. - ESKİŞEHİR

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Anadolu Üniversitesi, Ayhan Güner, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 12:59 Kaynak: İHA
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