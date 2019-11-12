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'İdari Yargı Hakimliği Sınavı' soruşturmasında 27 gözaltı kararı
7 saat önce
ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2013 yılındaki 'İdari Yargı Hakimliği Yazılı Sınavı'nda usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 14'ü gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:07 Kaynak: DHA
ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2013 yılındaki 'İdari Yargı Hakimliği Yazılı Sınavı'nda usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 14'ü gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, 2013'te yapılan idari yargı hakimliği yazılı sınavında, terör örgütü FETÖ/PDY mensupları tarafından usulsüzlük yapıldığı belirlendi. Sınavda usulsüzlük yaptığı tespit edilen 19 ayrı ildeki 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 14'ü, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
ANKARA, -
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