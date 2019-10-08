'İdari yargı hakimliği sınavı' soruşturmasında 29 gözaltı kararı
18 dakika önce
ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2013 yılındaki 'İdari Yargı Hakimliği Yazılı Sınavı'nda usulsuzlük yaptıkları iddiasıyla 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 12'si gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:41 Kaynak: DHA
ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2013 yılındaki 'İdari Yargı Hakimliği Yazılı Sınavı'nda usulsuzlük yaptıkları iddiasıyla 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 12'si gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, 2013'te yapılan idari yargı hakimliği yazılı sınavında, yolsuzluk yapıldığı belirlendi. Sınavda usulsüzlük yaptığı tespit edilen 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 12'si, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Yargı reformu teklifi komisyonda kabul edildi! İşte dikkat çeken detaylar Mahkemedeki ifadesinde ağlayınca iyi hal indirimi aldı Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor Son dakika: Bakan Selçuk: Şehit, harp ve vazife malulleri ve çocuklarına eğitim yardımı bugün ödenecek