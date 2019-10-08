Son Dakika Haberleri: 'İdari yargı hakimliği sınavı' soruşturmasında 29 gözaltı kararı
Son Dakika Güncel 'İdari yargı hakimliği sınavı' soruşturmasında 29 gözaltı kararı

'İdari yargı hakimliği sınavı' soruşturmasında 29 gözaltı kararı

18 dakika önce

ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2013 yılındaki 'İdari Yargı Hakimliği Yazılı Sınavı'nda usulsuzlük yaptıkları iddiasıyla 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 12'si gözaltına alındı.

'İdari yargı hakimliği sınavı' soruşturmasında 29 gözaltı kararı, System.String[]

ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2013 yılındaki 'İdari Yargı Hakimliği Yazılı Sınavı'nda usulsuzlük yaptıkları iddiasıyla 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 12'si gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, 2013'te yapılan idari yargı hakimliği yazılı sınavında, yolsuzluk yapıldığı belirlendi. Sınavda usulsüzlük yaptığı tespit edilen 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 12'si, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:41 Kaynak: DHA
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