İdari Yargı Sınavı sorularının sızdırılması soruşturması - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdari Yargı Sınavı sorularının sızdırılması soruşturması - Son Dakika

İdari Yargı Sınavı sorularının sızdırılması soruşturması

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 2013'teki İdari Yargı Sınavı sorularını sızdırıp örgüt mensuplarına dağıtmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, aralarında eski hakimlerin de bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İdari Yargı Sınavı sorularının sızdırılması soruşturması, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 2013'teki İdari Yargı Sınavı sorularını sızdırıp örgüt mensuplarına dağıtmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, aralarında eski hakimlerin de bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 2013 yılında yapılan İdari Yargı sınavında, FETÖ/PDY üyelerinin yazılı sınav öncesinde organize şekilde sınav sorularına erişerek örgüt tarafından oluşturulan hakim-savcı çalışma evlerinde bulunan mensuplarına dağıttığının tanık, şüpheli itiraf beyanları ve bilirkişi raporlarıyla tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, soruları alarak sınavı kazandığı anlaşılan, aralarında eski hakim ve hakim adaylarının da olduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, şüphelilerden 14'ünün Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonla yakalandığı kaydedildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Etek boyu ölçen Hakim Mehmet Yoylu için 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı
"Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadına 10 yıl hapis istemi UÇAKTA OLAY ÇIKARAN KADININ 10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ Mansur Yavaş: Melih Gökçek döneminde FETÖ'ye emsal artışı ile para aktarıldığını tespit ettik

Son Dakika Haberleri
17:10 Turizmciden 'yılbaşı süsü yetersiz' eleştirisi - Son Dakika
17:10 Kadına şiddete 'şarkılı' tepki - Son Dakika
17:10 Erdoğan: "Libya'da istikrarın sağlanması yönündeki çabalara, Tunus'un çok değerli ve yapıcı... - Son Dakika
17:06 Yılbaşında çocuklara kitap ve oyuncak dağıtacaklar - Son Dakika
17:04 Huzur'da "âşıklar bayramı" - Son Dakika
16:51 Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü - Son Dakika
16:22 İstanbul'da İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, şoförü darp etmek istedi! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 17:13:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İdari Yargı Sınavı sorularının sızdırılması soruşturması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]