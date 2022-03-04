"İdari Yargıda Hukuki El Atma" eğitimi Adana'da başladı - Son Dakika
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"İdari Yargıda Hukuki El Atma" eğitimi Adana'da başladı

04.03.2022 12:16
"İdari Yargıda Hukuki El Atma" eğitimi Adana'da başladı

Türkiye Adalet Akademisi tarafından Danıştay Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen "İdari Yargıda Hukuki El Atma" konulu meslek içi eğitim programı Adana'da başladı.

Türkiye Adalet Akademisi tarafından Danıştay Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen "İdari Yargıda Hukuki El Atma" konulu meslek içi eğitim programı Adana'da başladı.

Danıştay Genel Sekreteri Kemal Açıkgöz, kentteki bir otelde düzenlenen programın açılışında, hakim ve savcılara yönelik eğitim planını hazırlamak, yayınlamak ve uygulamak gibi önemli görevleri bulunan Türkiye Adalet Akademisinin organize ettiği programın öneminden bahsetti.

Türkiye Adalet Akademisinin, idari yargı özelinde çok sayıda faydalı hizmet içi eğitim faaliyeti düzenlediğini belirten Açıkgöz, şöyle konuştu:

"Türkiye Adalet Akademisinin idari yargıda hukuki el atma gibi mülkiyet hakkıyla, dolayısıyla insan haklarıyla doğrudan ilgili olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ve Anayasa Mahkemesinin birçok kararına konu olmuş, hak ihlali kararları verilmiş bir konuyu gündemine almasının ve hizmet içi eğitim konusu olarak belirlemesinin önemli ve meslektaşlarımız açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Diğer yandan bu programın Danıştay Başkanlığı iş birliği içinde hazırlanması ve düzenlenmesi, idari yargı için oldukça faydalı sonuçlar doğuracaktır. İştirak birliğinin ve istikrarının korunarak yargının düzenli işlemesini sağlamak, yargı düzeninin başındaki yüksek mahkemenin en temel görevlerindendir."

"Eğitim, hedef sürelere ulaşmamıza da katkı sağlayacak"

Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyesi Aysel Demirel de yüz yüze yapılan programları çok önemsediğini ifade etti.

Programın çok verimli geçeceğine emin olduğunu belirten Demirel, şunları aktardı:

"Birkaç ay önce İstanbul'da Bölge İdare Mahkemesinde bir program gerçekleştirdik. O program hakikaten çok verimli geçti. Benim gibi imar ve benzer konulara yabancı olan biri için çok aydınlatıcı oldu. Birçok noktada yararlanmama imkan sağladı. Muhtemelen bugün paylaşılan bilgiler de hem bilgilerimizi tazeleyecek hem de yeni bilgiler edinmeye vesile olacak. Mahkemelerin önüne gelen ihtilaflarda hem birbiriyle uyumlu hem de daha hızlı karar vermelerini sağlayacak. Böylece uyumlu, birbiriyle çelişkili olmayan kararlar verildiği gibi yargılama sürelerinin de uzamasına neden olan bozma gibi durumları engelleyerek hedef sürelere ulaşmamıza da katkı sağlayacak."

Eğitimler 4 temel alanda sürüyor

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir de adaleti, "Devlet ve millet için olmazsa olmaz bir değer." şeklinde tanımladı.

Kaliteli adalet sisteminin, kaliteli hukukçular tarafından yürütülebileceğini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Hakim ve savcı eğitimi, adaletin ve yargının kaderini değiştirecek derecede öneme haizdir. Yenilenen ve güçlenen yapısı, güven veren adalet için etkin eğitim anlayışını temel alan vizyonuyla, çalışmalarına ara vermeden devam eden Türkiye Adalet Akademisi, aday, hakim, savcı, kamu kurumlarına yönelik hukuk ve adalet konularında düzenlenen hizmet içi eğitimler ile yabancı ülke hakim ve savcılarına yönelik yurt dışı eğitimler olmak üzere 4 temel alanda eğitimlerini sürdürmektedir. Hedefimiz hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür vicdanıyla karar veren, meslek etik ilkelerini benimseyen, toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hakim ve savcılar yetiştirmektir. Bu amaçla uygulamaya dayalı interaktif eğitim modeli, akademinin eğitim faaliyetinin temelini teşkil etmektedir."

Bölge İdaresi Mahkemesi Başkanı Mehmet Torun da meslek içi eğitim programının, yargı camiası ve millet için hayırlı sonuçlara vesile olmasını diledi.

"İdari Yargıda Hukuki El Atma" konulu meslek içi eğitim programı pazar günü son bulacak.

İdari Yargıda Hukuki El Atma eğitimi Adana'da başladı
İdari Yargıda Hukuki El Atma eğitimi Adana'da başladı
İdari Yargıda Hukuki El Atma eğitimi Adana'da başladı
İdari Yargıda Hukuki El Atma eğitimi Adana'da başladı

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Türkiye Adalet Akademisi, Türk ve yabancı hakimlerle savcılara eğitim verecek Türkiye Adalet Akademisi, Türk ve yabancı hakimlerle savcılara eğitim verecek Mersin ve Adana'nın şubat ayı enflasyonu genel enflasyonu aştı: Yüzde 56,67 Mersin ve Adana'nın şubat ayı enflasyonu genel enflasyonu aştı: Yüzde 56,67

Danıştay, Türkiye, Adalet, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'İdari Yargıda Hukuki El Atma' eğitimi Adana'da başladı - Son Dakika


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