İdbil'de şehit düşen kahramanlar için konserler iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdbil'de şehit düşen kahramanlar için konserler iptal edildi - Son Dakika

İdbil'de şehit düşen kahramanlar için konserler iptal edildi

6 saat önce

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 ve 8 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan konserler İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı operasyonunda şehit düşen Mehmetçikler nedeniyle iptal edildi.

İdbil'de şehit düşen kahramanlar için konserler iptal edildi, System.String[]

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 ve 8 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan konserler İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı operasyonunda şehit düşen Mehmetçikler nedeniyle iptal edildi.


Denizli Büyükşehir Belediyesi düzenleyeceği konserleri İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı operasyonunda şehit düşen kahraman Türk askerleri nedeniyle iptal etti. Bu kapsamda 06 Mart 2020 Cuma günü saat 20.00'da Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda gerçekleştirilmesi planlanan "Türk Sanat Müziği Korosu Konseri" ile 08 Mart 2020 Pazar günü saat 20.30'da Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda gerçekleştirilmesi planlanan "Ahmet Selçuk İlkan Konseri"nin iptal edildiği belirtildi. - DENİZLİ

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: TBMM İdlib oturumu, Genel Kurul'un katılımıyla başladı
Alman basını, "İdlib'de 7 yıldır başaramadığımızı başardılar" deyip Türkiye'ye övgü yağdırdı Türk muhabir canlı yayındayken Esed güçleri bombardımana başladı İstanbul Valiliği, 10 Mart'a kadar tüm eylemleri yasakladı

Son Dakika Haberleri
16:04 Zeytin yaprağının faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı neye iyi gelir?
16:04 Yumurtanın faydaları nelerdir? Yumurta
16:04 Soğan suyunun faydaları nelerdir? Soğan suyu nasıl hazırlanır ve neye iyi gelir
16:04 Yaban mersini faydaları nelerdir? Yaban mersini neye iyi gelir?
16:04 Vazelin nedir? Ne işe yarar? Vazelin faydaları nelerdir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 16:56:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İdbil'de şehit düşen kahramanlar için konserler iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]