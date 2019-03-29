IDC Cloud Awards’dan NGN projelerine iki ödül
1 saat önce
NGN'in Nobel İlaç ve Doğa Sigorta ile gerçekleştirdiği iki projesi IDC Türkiye Cloud Awards 2019'da ödüle layık görüldü.
NGN'in Nobel İlaç
ve Doğa Sigorta
ile gerçekleştirdiği iki projesi IDC Türkiye
Cloud Awards 2019'da ödüle layık görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:17
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