IDC'den Eczacıbaşı'na dijital dönüşümde üç ödül

Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşları, Türkiye'nin en kapsamlı bilişim sektörü buluşması olan 12. IDC Türkiye CIO Zirvesi'nde üç ödüle layık görüldü.

Eczacıbaşı'ndan yapılan açıklamaya göre, 8 Nisan'da gerçekleştirilen zirvede, geliştirdiği teknoloji çözümleri ile oyunun kurallarını değiştiren dijital dönüşüm girişimleri ödüllendirildi.

Eczacıbaşı Online Sağlık Hattı projesi, İşin Geleceği-Çalışan Deneyimi kategorisinde birinci olurken, Vitramax projesi Değişim Yönetimi kategorisinde ikinci, Veri Analitiği Komitesi ise İşin Geleceği-Sınır Tanımayan Organizasyon kategorisinde üçüncü olmaya hak kazandı.

International Data Corporation (IDC) Türkiye tarafından düzenlenen IDC CIO Ödülleri'nde bu yıl 69 kurumdan 295 proje yarıştı.

Eczacıbaşı Online Sağlık Hattı/ İşin Geleceği-Çalışan Deneyimi kategorisi birincisi

Salgınla mücadelede birinci önceliği çalışan sağlığı olan Eczacıbaşı Topluluğu, Türkiye'de ortaya çıkan ilk koronavirüs vakasının ardından bulaş riski nedeniyle sağlık kuruluşlarına gitmeye çekinen tüm Eczacıbaşı çalışanları ve ailelerine bilimsel, güvenilir ve hızlı bilgi sağlayabilmek amacıyla işyeri hekimleri aracılığıyla 7/24 sağlık danışmanlığı hizmeti "Eczacıbaşı Online Sağlık Hattı"nı devreye aldı. Projeyle, çalışanlar ve aileleri tek tuşla işyeri hekimleri ile canlı çevrimiçi görüşme yapabiliyor ya da sorularını çevrimdışı iletebiliyor.

Vitramax/ Değişim Yönetimi kategorisi ikincisi

Vitramax, Eczacıbaşı banyo iş alanının Türkiye dahil 4 ülkedeki tüm iş süreçlerinin ve 3 bine yakın çalışanın günlük operasyonlarının sadeleşip hız kazanarak yönetilmesine olanak tanıyan uluslararası bir dijital dönüşüm projesi. Vitramax projesi, Eczacıbaşı banyo iş alanında 15 senedir kullanılan mevcut kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemine akıllı teknolojilerle süreçsel yenilikler sağlarken, operasyondan üretime, finanstan satışa her fonksiyona dokundu, tüm süreçleri dijitalleştirerek hızlı aksiyon alınmasını mümkün kıldı.

Veri Analitiği Komitesi/ İşin Geleceği-Sınır Tanımayan Organizasyon kategorisi üçüncüsü

Veriyi karar alma süreçlerinin merkezine koyan Eczacıbaşı Topluluğu, veri analitiği uygulamalarının farklı disiplinlerin, uzmanlıkların ve iş süreçlerinin temsil edildiği bir ortamda doğru işletilebilmesinden hareketle, Topluluk'ta birbirinden bağımsız görev alan tüm veri analitiği rollerini ortak bir çatı altında toplayarak Veri Analitiği Komitesi'ni hayata geçirdi.