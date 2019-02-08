Son Dakika Haberleri: IDC'den Koç Topluluğu'na 13 ödül

IDC'den Koç Topluluğu'na 13 ödül

59 dakika önce

International Data Corporation (IDC) tarafından düzenlenen "IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri"nde Koç Topluluğu 26 kategoride 13 ödül aldı.

IDC'den Koç Topluluğu'na 13 ödül, System.String[]
International Data Corporation (IDC) tarafından düzenlenen "IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri"nde Koç Topluluğu 26 kategoride 13 ödül aldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:17 

Dönüşüm, Türkiye, Ekonomi
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