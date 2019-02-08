IDC'den Koç Topluluğu'na 13 ödül
59 dakika önce
International Data Corporation (IDC) tarafından düzenlenen "IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri"nde Koç Topluluğu 26 kategoride 13 ödül aldı.
International Data Corporation (IDC) tarafından düzenlenen "IDC Türkiye
Dijital Dönüşüm
Ödülleri"nde Koç Topluluğu 26 kategoride 13 ödül aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:17
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