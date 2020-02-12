IDC-İK analitiğinde yapay zeka harcamaları 47 milyar dolara ulaşacak

ABD merkezli piyasa araştırmaları şirketi International Data Corporation'ın (IDC) araştırma sonuçlarına göre, insan kaynakları (İK) analitiğinde yapay zeka harcamaları 2020 yılında 47 milyar dolara ulaşacak.

"İnsan Kaynakları Direktörleri Yuvarlak Masa Toplantısı'nda, "İnsan Kaynakları Yönetiminde İleri Veri Analitiği Uygulaması ve Yapay Zeka Çözümleri" konusu gündeme taşındı. Toplantıya, farklı sektörleri temsil eden Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin İK direktörleri katıldı.

Toplantıda, yapay zeka teknolojisiyle geliştirilen yeni bir uygulama olan İK İleri Veri Analitiği iş modelinin şirketlere sağladığı verimlilik ve tasarruf fırsatlarının örneklerle anlatıldığı toplantıda, insan kaynakları sektöründe verilerin yönetimi ile yeni bir dönüşümün başladığı vurgulandı.

Ergene Consulting & HGA Group Türkiye Başkanı Murat Ergene ve T4 Analytics Kurucu Ortağı Ali Tuncel'in moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıya; Koçtaş CEO 'su Devrim Kılıçoğlu ve İK direktörleri; Aylin Yazgan İyicik (Koçtaş), Ülfet Baykent Uysal (Eczacıbaşı Yapı), Berna Yener Aksu (P&G), Gökhan Denizhan (LCW), Gökben Özalp (Türkiye Şişe Cam Fabrikaları), Ufuk Mahir ( Paşabahçe ), Ceran Dereobalı ( Hepsiburada ), Deniz Bilgiç (Atasun Optik) ve Yasemin Bingöl (Hedef Filo) katıldı. Ergene Consulting & HGA Group Türkiye Kıdemli Danışmanları; Özgür Zeybek, Onur Özgödek ve İbrahim Paksoy da toplantıda konuşmaları ile yer aldılar.

IDC araştırma sonuçlarına göre, İK analitiğinde yapay zeka harcamaları 2016 yılında 8 milyar dolar seviyesindeyken, 2020 yılında bu tutar 47 milyar dolara kadar ulaşacak. Bir başka araştırmaya göre de, İK liderlerinin yüzde 46'sının 2023 yılına kadar yapay zeka teknolojilerinden faydalanmayı planlaması, veri analitiği alanında gerçekleşmesi beklenen büyümeyi destekliyor.

Ergene Consulting & HGA Group Türkiye Başkanı Murat Ergene, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, hemen her şirketin çalışanları hakkında pek çok veriye sahip olduğunu, özellikle artan dijital dönüşüm projelerinin veri setlerini zenginleştirdiğini vurguladı ve "Şirket verilerini toplayabilen, anlamlandıran ve yapay zeka teknolojileri sayesinde kolayca aksiyona dönüştüren İK İleri Veri Analitiği uygulaması; şirket karlılığını, operasyon verimliliğini, hızlı büyümeyi destekliyor ve çalışan memnuniyetini ciddi oranda artırıyor" dedi.

Ergene'nin verdiği bilgilere göre;

İnsan kaynakları sektörüne özel geliştirilen İK İleri Veri Analitiği iş modeli kapsamında oluşturulan modüller sayesinde şirketler tüm insan kaynakları süreçlerini daha akıllı yönetebiliyorlar.

Uygulama sayesinde doğru işe alımlar yapabilen şirketler, işten ayrılma oranlarını önceden tahmin edebiliyor, geleceğe yönelik iş gücü optimizasyonu ve organizasyonel planlamalarını kolayca yapabiliyorlar.

Çalışan performansını iyileştirmekten, işten ayrılma oranlarını azaltmaya kadar uygulamanın sağladığı verimlilik sayesinde şirketler bütçelerinde milyonlarca liraya varan tasarruflar elde edebiliyorlar.

Geleneksel insan kaynakları yöntemlerinin 'geçmişte olanları' değerlendirdiğini ve geleceğe sezgilerle yön vermeye çalışırken, yapay zeka ile zenginleştirilmiş ileri veri işleme tekniklerinin 'güncel durumu' değerlendirerek 'geleceği öngördüğünü' ve şirketlere 'ihtiyaçlarını bugünden belirleme' fırsatı sunduğunu vurgulayan Murat Ergene, "Örneğin geçmişte çalışanlarının yüzde 8'i işten ayrılmış olan bir şirket, işe alım ve eğitim programını buna göre sezgisel olarak yapar ve toplu dönemsel eğitim programları uygulardı. Günümüzde ise yapay zeka teknolojileri ile zenginleştirilmiş ileri veri işleme tekniklerini kullanan şirketler, gelecekte kaç kişinin işten ayrılacağını güncel veriler ile belirleyebiliyor ve yeni alacakları çalışanların eğitim ihtiyaçlarını da birey bazında planlayabiliyorlar. Eskiden şirket genelinde uygulanan çalışan sadakatini artırıcı ve performans geliştirici çalışmalar da artık ihtiyaca göre, birey düzeyinde yapılabiliyor" diye ekledi.

İK İleri Veri Analitiği çalışmasında sadece saha satış ekibinin doğru işe alım kriterlere göre oluşturulması sayesinde bir yılda satışta yüzde 5.6 artış gerçekleştiğini belirten T4 Analytics Kurucu Ortağı Ali Tuncel de toplantıda yaptığı konuşmada, "Kar-zarar tablolarına olumlu yansımaları görüldükçe analitik araçlara olan ihtiyaç artacak. İnsan kaynakları sektöründe henüz farkındalığı oluşan veri analitiği, yakın gelecekte yükselen bir trend olacak" dedi. (Fotoğraflı)