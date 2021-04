IDC ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Dünya çapında 110'dan fazla ülkede teknoloji ve uzmanlık sunan uluslararası veri şirketlerinden IDC tarafından organize edilen IDC CIO Ödülleri 2021 sonuçlandı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, "Doğa'm Evimde" platformu ile teknoloji ödüllerinden birine daha layık görüldü. IDC CIO Ödülleri 2021, "Future of Work–Borderless Organization (İşin Geleceği- Sınır Tanımayan Organizasyonlar)" kategorisinde, "Best Borderless Organization of The Year (Yılın En İyi Sınır Tanımayan Organizasyonu)" unvanı ile 1.lik ödülü İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'ne verildi.

7 ana dalda 14 kategoride 259 proje değerlendirildi. 154 kişilik jüri, uzaktan eğitimdeki önderlik ve başarımızı bir kez daha tescilledi. Üstelik, "Doğam Evimde" projesiyle İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, ödüle layık görülen tek eğitim kurumu oldu.

"BİLİM, TEKNOLOJİ, İNOVASYON, EĞİTİMİMİZİN KILAVUZUDUR"

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren, bir kez daha ödüllendirilen "Doğa'm Evimde" platformu nedeniyle, CIO Hakan İnanır ve ekibini, emeği geçenleri kutladı. Özeren, "Çocuklarımız, her zaman olduğu gibi, en büyük önceliğimiz. Pandemiyle bütün dünyanın verdiği bu büyük mücadele, sürdürülebilir eğitimi de zorunlu kılıyor. Bunu gerçekleştirirken sağladığımız başarının ödüllendirilmesi elbette bizim için de motivasyon kaynağı. Uzaktan eğitimde müfredatı bozmadık, bilakis zenginleştirdik. Çünkü sorumlu eğitimcilik anlayışımız bunu gerektirir. Doğa'm Evimde, eğitim sistemimizin tamamlayıcı unsurlarındandır. Proje temelli eğitim vizyonumuz, yarınımızı inşa edecek çocuklarımızın bilimsel gelişimine yöneliktir. Ülkenin geleceği için eğitim modelimiz, bilimsel, teknolojik ve inovasyona dayalı çalışmak ana hedefimizdir. Öte yandan dünyanın en büyük veri analizi ve 110 ülkede faaliyet gösteren uluslararası bir şirket ve seçkin bir jüri tarafından bu ödüle layık görülmek de bizi ayrıca mutlu etti. Memnuniyetimizin temel sebebi ödüller değil, bunu idrak ederek ailemizi büyüten öğrenciler, veliler ve çalışanlarımızın tümüdür. Başta, Bilişim ve Eğitim Teknolojileri Direktörümüz ve ekibi olmak üzere tüm Doğa ailesini kutlarım" diye konuştu.

ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN, VELİ VE OKUL AYNI PLATFORMDA BULUŞTU

"Doğa'm Evimde' programının mimarı İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji CIO'su Hakan İnanır, "Öğretmen, öğrenci ve veli etkileşimi her koşulda kesintisiz devam etti. Dahası, salgın sınırlamaları nedeniyle uzaktan çalışması gereken personel de bu platformdan yararlandı. e-Dogˆa içinde, mu¨fredatla ilis¸kilendirilmis¸ 42.000 'i videolu olmak u¨zere 63.000 c¸o¨zu¨mlu¨ soru, 6.000 'in u¨zerinde hazır sınav var. Sistem sınırsız sayıda soru u¨retilebilecek s¸ekilde tasarlandı. Ögˆrencilerimizin tüm akademik ve sosyal bas¸arıları kayıt altına alınıyor. Duvar ve grup yapısı sayesinde is¸ birligˆine dayalı o¨gˆrenmeyi destekliyoruz. Etkinlik, oylama, sosyal o¨gˆrenme modu¨lu¨, egˆitsel paylas¸ım ve is¸birligˆini destekliyor ve bilgiyi kalıcı hale getiriyor. Tüm kullanıcılar sınav, sosyal etkinlik, o¨dev ve etu¨t gibi aktivitelerden haberdar oluyor. Sadece bu eğitim/öğretim yılının ilk beş ayında karşımıza çıkan örnekler, bu yapının başarısıdır. Onlarca sınav, milyonlarca test ve soru, binlerce deney, bu sistemin ürünleridir. Tüm bu içerik, bir kez daha ödüllendirildiği için gurur duyduk" ifadesini kullandı.