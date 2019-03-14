Son Dakika Haberleri: IDC raporu: ESET, mobil tehditleri engellemede Majör Oyuncu

IDC raporu: ESET, mobil tehditleri engellemede Majör Oyuncu

40 dakika önce

Global bilgi güvenliği kuruluşu ESET, IDC raporuna göre mobil tehdit yönetimi konusunda dünyada Majör Oyuncu olarak tanımlandı.

IDC raporu: ESET, mobil tehditleri engellemede Majör Oyuncu, System.String[]
Global bilgi güvenliği kuruluşu ESET, IDC raporuna göre mobil tehdit yönetimi konusunda dünyada Majör Oyuncu olarak tanımlandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:30 

Ekonomi
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