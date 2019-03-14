IDC raporu: ESET, mobil tehditleri engellemede Majör Oyuncu
40 dakika önce
Global bilgi güvenliği kuruluşu ESET, IDC raporuna göre mobil tehdit yönetimi konusunda dünyada Majör Oyuncu olarak tanımlandı.
Global bilgi güvenliği kuruluşu ESET, IDC raporuna göre mobil tehdit yönetimi konusunda dünyada Majör Oyuncu olarak tanımlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:30
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