iPad ile Android tablet rekabetindeki son durum belli oldu! - Son Dakika
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iPad ile Android tablet rekabetindeki son durum belli oldu!

01.08.2022 15:02
iPad ile Android tablet rekabetindeki son durum belli oldu!

IDC, tablet pazarını kapsayan 2022'nin ikinci çeyrek raporunu paylaştı. Peki tablet satışları ne durumda? İşte ayrıntılar!

Tablet pazarındaki rekabet tüm hızıyla sürüyor. Son dönemde yaşanan pandemi, küresel çip krizi ve Rusya- Ukrayna savaşı gibi sorunlar sektörü olumsuz anlamda etkiledi ve satışlar büyük ölçüde düştü. Ancak 2022 itibariyle az da olsa bir toparlanma söz konusu. Son olarak market araştırma firması IDC, bu yılın ikinci çeyreğini gözler önüne seren yeni raporunu paylaştı. Peki tablet satışları ne durumda?

Tablet satışları ne durumda?

IDC, 2022'nin ikinci çeyreğini kapsayan yeni raporunu paylaştı. Buna göre tablet satışları, 2021 yılına göre ciddi bir düşüş yaşamadı. Ancak Apple, Samsung ve Lenovo gibi sektörün dev üreticileri pazar paylarının bir kısmını kaybetti.

iPad ile Android tablet rekabetindeki son durum belli oldu!

Uzunca bir süredir zirvede yer alan ve satışlarda rakiplerine fark atan Apple, yılın ikinci çeyreğinde 12.6 milyon satış gerçekleştirdi ve yüzde 31'lik pazar payının sahibi oldu. Ancak önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,89'luk bir düşüş yaşadı.

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Apple'ın her alanda olduğu gibi tablet pazarında da en büyük rakiplerinden Samsung, 2022 yılının ikinci çeyreğinde 7.3 milyon satış yaptı. Güney Koreli şirket, pastadan yüzde 18,1'lik bir pay alırken, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10,63'lük bir düşüşle karşılaştı.

Raporda en fazla öne çıkan isim Amazon oldu. Şirket, bu yıl 5.5 milyon satış gerçekleştirdi ve pazar payını yüzde 13,6'ye çıkardı. Bu da geçen yıla kıyasla yüzde 26,92'lik bir artışa tekabül ediyor. Ayrıca en fazla kan kaybı yaşayan üretici Lenovo oldu. Şirket, yüzde 25,67'lik bir düşüşle karşı karşıya kaldı.

Şirket2Q22 Satışları2Q22 Pazar Payı2Q21 Satışları2Q21 Pazar PayıPazar Payının Yıllık Değişimi1. Apple12.631.0%12.932.0%-2.89%2. Samsung7.318.1%8.220.3%-10.63%3. Amazon5.513.6%4.310.7%26.92%4. Lenovo3.58.7%4.711.7%-25.67%5. Huawei2.15.3%2.15.3%-0.16%Diğerleri9.423.3%8.120.0%16.70%Toplam40.5100.0%40.4100.0%0.15%

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Kaynak: Shiftdelete

Ukrayna, Rusya, Apple, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji iPad ile Android tablet rekabetindeki son durum belli oldu! - Son Dakika

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