IDC Türkiye, Bilgi ve İletişim Sektörü 2020 Öngörülerini 14 Ocak'ta Açıklayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel IDC Türkiye, Bilgi ve İletişim Sektörü 2020 Öngörülerini 14 Ocak'ta Açıklayacak - Son Dakika

IDC Türkiye, Bilgi ve İletişim Sektörü 2020 Öngörülerini 14 Ocak'ta Açıklayacak

11 dakika önce

International Data Corporation (IDC), her yıl gerçekleştirdiği IDC Türkiye Öngörüleri etkinliğini bu yıl 14 Ocak'ta Çırağan Kempinski Hotel'de gerçekleştirecek.

IDC Türkiye, Bilgi ve İletişim Sektörü 2020 Öngörülerini 14 Ocak'ta Açıklayacak, System.String[]

Türkiye genelinde BT yöneticilerini, teknolojideki öncü firmaları, telekomünikasyon operatörlerini ve BT servis sağlayıcılarınıbiraraya getirecek etkinlikte IDC, BT sektörünün üst düzey yöneticileri, gelişen dijital ekonomide, beklenen zorluklara ve fırsatlara yönelik detaylı bilgiler sunacak. Dijital Ekonomide Başarılı Olmak teması altında düzenlenecek etkinlikte IDC'nin global ve yerel analistleri, teknoloji pazarı için en son tahminlerini paylaşacak.

Geleceğin şirketlerinin nasıl bir yapıda olacağı ve dönüşen sektörlerde rekabetçi kalabilmenin gereksinimleri konusunda netliğin artmasına paralel olarak, organizasyonların dijital dönüşüm stratejilerini yeniden tasarladığını ve kurumların odağının inovasyon merkezli bir dönüşümden iş merkezli bir dönüşüme doğru evrildiğini paylaşan IDC'nin Orta Doğu, Türkiye ve Afrika bölgesi genel müdürü Jyoti Lalchandani, sözlerine şöyle devam etti: "Dijital dünya, bir yandan teknoloji tedarikçileri için milyarlarca dolarlık bir pazar fırsatı sunarken bir yandan da iş değeri yaratan, dijital inovasyonu ölçeklendirebilen ve işin geleceğini kucaklamaya odaklanan yeni bir yaklaşımı gerektiriyor."

Dinamik bir insan sermayesi stratejisi geliştirmenin ve uygulamanın; pazardaki yetenek savaşını kazanmanın anahtarı olduğunu ve işin geleceğine hazırlanmak için kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan IDC Türkiye Ülke Direktörü Nevin Çizmecioğulları, sözlerine şöyle devam etti: "Dijital dönüşümün BT organizasyonunun yapısı ve işleyişi üzerindeki etkisi her geçen gün daha fazla hissediliyor. DX ve inovasyon günlük BT operasyonlarının daha büyük bir parçası haline gelirken, yeni projeler için gereken BT beceri seti hızla değişiyor. Geçmişte temel BT kurulum ve bakım rolerine odaklanan BT çalışanları hızla kurumun dönüşüm yolculuğunda kritik rol oynayan paydaşlara dönüşüyor."

Türkiye'deki organizasyonların dijital dönüşüm anlamında olgunluk seviyelerinin her geçen gün arttığını paylaşan IDC Türkiye Baş Analisti Eren Eser, sözlerine şöyle devam etti: "Bu kapsamdaki projelerin özellikle müşteriye dokunan alanlara odaklandığını görüyoruz. Bununla beraber, projelerin şirketin bütününe yayılan bir kapsamda ilerlemesi konusunda hala eksiklikler söz konusu. Analitik modellerin sunduğu çıkarımların karar verme süreçlerindeki katkısı artarken robotik süreç otomasyonu yatırımları ile verimlilik artışları hedefleniyor."

Etkinlik kapsamında, IDC analistlerinin geleceğe yönelik öngörülerini içeren sunumlarının yanında, Türkiye'nin önde gelen BT üst yöneticilerinin ve teknoloji tedarikçilerinin yer aldığı açık oturumlarlarda bulut bilişimden 5G'ye, yapay zekadan büyük veri ve analitiğe gelişen teknolojilerin BT dünyasında yartacağı etkiler tartışılacak.

Dijital Dönüşüm, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:30 Kaynak: Bültenler
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