IDC Türkiye'den Aktif Bank'a iki ödül birden - Son Dakika
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IDC Türkiye'den Aktif Bank'a iki ödül birden

25.03.2022 11:44
IDC Türkiye'den Aktif Bank'a iki ödül birden

Aktif Bank, IDC Türkiye Finans Teknoloji Ödülleri kapsamında iki farklı ödül aldı.

Aktif Bank, IDC Türkiye Finans Teknoloji Ödülleri kapsamında iki farklı ödül aldı.

Aktif Bank açıklamasına göre, IDC Türkiye, "IDC Türkiye Finans Teknoloji Ödülleri" organizasyonu ile Türkiye'nin finans ve teknoloji alanındaki başarılı şirketlerini ödüllendirdi.

Türkiye'nin en kapsamlı finansal teknolojiler ekosistemlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdüren Aktif Bank, IDC Türkiye tarafından iki farklı ödüle layık görüldü.

Aktif Bank İç Kontrol Bölümü ve Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın hayata geçirdiği "RISE" projesine "Governance, Risk & Complience" kategorisinde ikincilik ödül verildi.

RISE Tek İç Sistemler Platformu, iç denetim ve iç kontrole yönelik tüm süreçlerin elektronik ortamda yönetilmesini sağlıyor. RISE Platformu, iç kontrol modülüyle 2017 yılında da The Banker tarafından düzenlenen "Technology Projects Of The Year 2017" yarışmasında dünyanın ünlü finans kuruluşlarını geride bırakarak "Uyum" dalında "En İyi Proje" ödülünü almıştı.

Aktif Bank Merkezi Veri Yönetimi Bölümü'nün yürüttüğü, dijital ortamda sesli okuma yapabilen raporlama sistemi "SESRA" projesi de "Enterprise Transformation" kategorisinde üçüncülük ödülünü kazandı.

Dijital dönüşümü odağa alarak geliştirilen ve ihtiyaç duyulduğunda raporların dinlenebilmesini sağlayan SESRA projesi, aynı zamanda görme engelli bireylerin de dilediği anda raporlara ulaşabilmesini hedefliyor.

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Türkiye Finans, Türkiye, Finans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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