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IDC Türkiye'den Türkiye Finans'a bir ödül daha

1 saat önce

Türkiye Finans, geliştirdiği "Krediler Dönüşüm Programı" projesi ile "International Data Corporation (IDC) Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri 2019"da "Financial Inclusion" kategorisinde ödül aldı.

IDC Türkiye'den Türkiye Finans'a bir ödül daha, System.String[]

Türkiye Finans, geliştirdiği "Krediler Dönüşüm Programı" projesi ile "International Data Corporation (IDC) Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri 2019"da "Financial Inclusion" kategorisinde ödül aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans, "Yenilikçilik Gücümüzdür" ilkesinden ilham alarak ürettiği yenilikçi projeleriyle aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi.

Türkiye Finans, IDC Türkiye tarafından düzenlenen ve dijital dönüşüm alanında fark yaratan projelerin yer aldığı "IDC Finance Summit 2019"da "Financial Inclusion" kategorisinde ticari kredi değerlendirme, tahsis ve kredi kullandırım sürecinin etkin bir şekilde işletilmesini sağlayacak "Kredi Dönüşüm Programı" projesiyle ödül almaya hak kazandı.

Banka, bu proje ile kredi tahsis ve kullandırım sürecini yüzde 40 kısaltarak iş süreçlerinde hem verimlilik hem de hız elde edecek. Düzenlenen törende ödülü, Türkiye Finans BS Ürün ve Hizmet Geliştirme Müdürü Murat Mayda aldı.


"Krediler Dönüşüm Programı" projesi ile Türkiye Finans, davranışsal modellerle rating notlarının hesaplanması, müşteri bazlı esnek limit teminat yapısı, karar onay süreçleri ile limit-risk-teminat hesaplamasının otomatize edilmesi, kredi kullandırım sürecinin hızlandırılması gibi manuel ve zaman alan süreçleri dijitalleştirerek, yüksek oranda verimlilik ve hız artışı ile daha kaliteli iş sonuçları almayı hedefliyor.

Şubat ayında gerçekleştirilen "IDC Dijital Dönüşüm Ödülleri 2019"da da Türkiye Finans, "Robotik Süreç Otomasyonu" projesi ile ödüle layık görülmüştü.

Türkiye Finans, Dönüşüm, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:58 Kaynak: AA
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