IDC Türkiye Finans Teknoloji Ödülleri'nde ING Türkiye'ye 2 ödül

ING Türkiye, IDC Finans Zirvesi 2021 kapsamında düzenlenen Finans Teknoloji Ödülleri'nde 2 kategoride ödüle layık görüldü. Yönetim, Risk ve Uyum (Governance, Risk & Compliance) kategorisinde, 'Kara Para Aklama ile Mücadelede Yeni Çağ' projesi ile birinci olan banka, Teknoloji Hizmet Dağıtımı (Technology Service Delivery) kategorisinde ise 'Uzak Ofis Son Kullanıcı Sistemlerinin Etkin ve Güvenli Yönetimi (ING-Next)' projesi ile üçüncü seçildi. Türkiye'nin en iyi kurumlarının yarıştığı yarışmada 27 kurumdan 88 proje, finans sektörünün üst düzey yöneticileri ve akademisyenlerden oluşan 17 kişilik jüri oylarıyla değerlendirildi.

Kara para aklama şüpheli işlem tespiti için yapay zeka teknolojisi

Verilen bilgiye göre, bankanın 'Kara Para Aklama ile Mücadelede Yeni Çağ (The New Approach Is A New Era Of AML)' isimli projesi ile bankacılık alanında yüzlerce geleneksel kural tabanlı senaryo ile üretilen binlerce uyarının ekipler tarafından incelenmesi yerine, yeni geliştirilen Yapay Zeka modellerinin kara para aklamayla mücadelede şüpheli işlem tespiti için çözüm olması hedeflendi. Geleneksel senaryolar yeni kara para aklama yöntemlerine hızla uyum sağlayamadığı için potansiyel kara para aklama işlemlerini tespit etmek, karmaşık işlemler arasında bağlantı kurabilmek, riskli olmayan uyarıları otomatik olarak kapatmak için banka tarafından sektöre öncülük eden bir dizi Yapay Zeka modeli geliştirildi. Bu kapsamda bireysel bankacılık alanında kara para aklama işlemlerini tespit etmek amacıyla geliştirilen şüphelilik ihtimalini hesaplayan PS Yapay Zeka modeli, şüpheli müşteriyi ihtimal bir kara para aklama işleminden 90 gün önce tespit edebiliyor. Kara para aklama yöntemi olarak yaygın kullanılan Şirinler (Smurfing) yönteminin ise geleneksel yöntemlerle tespit edilmesi oldukça güç olduğundan, geliştirilen Şirinler Yapay Zeka modeli ile yüzde 85 civarında şüpheli işlemlerin tespiti mümkün hale geliyor. Aynı zamanda geliştirilen modeller ile risksiz uyarılar yüzde 30 oranında otomatik olarak kapatılabiliyor ve bu sayede uzmanlar riskli uyarıları daha etkin bir şekilde inceleyebiliyor.

Destek hizmetlerinin kalitesi artırıldı

Verilen bilgiye göre bankanın 'Uzak Ofis Son Kullanıcı Sistemlerinin Etkin ve Güvenli Yönetimi (ING-Next)' projesinde ise, pandemi nedeniyle çalışanların uzaktan çalışmaya geçmesi ile birlikte banka içerisinde açılan ticket (arıza ve talep) kayıtları için yaşanan süreçler ele alındı ve çalışanların cihazlarının daha etkin ve her an ulaşılabilir kılınması hedefiyle proje başlatıldı. Bu amaçla, son kullanıcılara verilen destek hizmetlerinin yeni teknolojiler ile çok daha kaliteli, zamanında ve eksiksiz hale getirilmesi hedeflendi. Manuel olarak yürütülen süreçlerin otomatize edilmesi amaçlanan proje kapsamında çalışanların cihazlarından gelen veriler işlenerek destek hizmetlerinin kalitesi artırıldı. - İSTANBUL