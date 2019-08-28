İddaa artık daha iddialı

İddaa oyununda büyük değişimler getiren yeni dönem bugün resmen başlıyor. Bahisseverler artık canlı ve tek maça bahis oynama şansına kavuşuyor. Bültendeki organizasyon sayısı artırılırken, korner ve sarı kart için de bahis oynanabilecek.



İddaa'da, yeni dönem büyük değişimlerle bugün başlıyor. Türkiye'deki bahis platformunun yasal uygulayıcısı iddaa'nın bahisseverlerin uzun süredir merakla beklediği yenilikleri bugünden itibaren devreye giriyor. Peki ne olacak? Oranlar yükselecek, tek maç sayısı artacak, lig sayısı çeşitlenecek ve bahis çeşidi farklılaşacak... Yeni bültenlerde Almanya Bölgesel Ligi, Tunus 1. Profesyonel Ligi, Güney Afrika Premier Lig, Mısır Kupası gibi birçok organizasyon daha eklenerek iddaa'daki lig sayısı ciddi şekilde artırılacak. Aynı şekilde oranlar da artacak. Futbolda korner ve sarı kart bahisleri, basketbolda çeyrek tercihleri, teniste handikaplı bahis fırsatı...



POTADA DA CANLI CANLI



İddaa'nın yeni dönemiyle birlikte artık oynanacak bahis çeşidi yükselecek. Avrupa'nın 5 büyük ligi, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Süper Ligi karşılaşmaları kuponlara tek maç olarak yansıyabilecek. Üstelik bu liglerden tüm maçlarda 'canlı bahis' yapılabilecek. 28 Ağustos-1 Eylül arasında tam 86 karşılaşmada tek maç ve canlı bahis olacak. Buna basketbol da dahil. 31 Ağustos'ta 'Angola-Sırbistan' basketbol maçıyla başlayacak olan FIBA Dünya Kupası'nda yine aynı gün 11: 30'daki 'İran- Porto Riko' mücadelesiyle potada tek maç heyecanı start alacak. 1 Eylül'de saat 11: 30'daki 'Türkiye- Japonya' maçıyla da heyecanın dozu iyece yükselecek. Bahisseverler için iddaa'daki yeni dönem ve canlı bahis keyfi, www.misli.com'da da yaşanacak. Misli'ye internet ile android ve iOS uygulamaları üzerinden de erişilerek bahis oynanabilecek.