Son Dakika Haberleri: İddaa artık daha iddialı
Son Dakika Spor Haber

İddaa artık daha iddialı

17 dakika önce

İddaa oyununda büyük değişimler getiren yeni dönem bugün resmen başlıyor.

İddaa artık daha iddialı, System.String[]

İddaa oyununda büyük değişimler getiren yeni dönem bugün resmen başlıyor. Bahisseverler artık canlı ve tek maça bahis oynama şansına kavuşuyor. Bültendeki organizasyon sayısı artırılırken, korner ve sarı kart için de bahis oynanabilecek.


İddaa'da, yeni dönem büyük değişimlerle bugün başlıyor. Türkiye'deki bahis platformunun yasal uygulayıcısı iddaa'nın bahisseverlerin uzun süredir merakla beklediği yenilikleri bugünden itibaren devreye giriyor. Peki ne olacak? Oranlar yükselecek, tek maç sayısı artacak, lig sayısı çeşitlenecek ve bahis çeşidi farklılaşacak... Yeni bültenlerde Almanya Bölgesel Ligi, Tunus 1. Profesyonel Ligi, Güney Afrika Premier Lig, Mısır Kupası gibi birçok organizasyon daha eklenerek iddaa'daki lig sayısı ciddi şekilde artırılacak. Aynı şekilde oranlar da artacak. Futbolda korner ve sarı kart bahisleri, basketbolda çeyrek tercihleri, teniste handikaplı bahis fırsatı...


POTADA DA CANLI CANLI


İddaa'nın yeni dönemiyle birlikte artık oynanacak bahis çeşidi yükselecek. Avrupa'nın 5 büyük ligi, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Süper Ligi karşılaşmaları kuponlara tek maç olarak yansıyabilecek. Üstelik bu liglerden tüm maçlarda 'canlı bahis' yapılabilecek. 28 Ağustos-1 Eylül arasında tam 86 karşılaşmada tek maç ve canlı bahis olacak. Buna basketbol da dahil. 31 Ağustos'ta 'Angola-Sırbistan' basketbol maçıyla başlayacak olan FIBA Dünya Kupası'nda yine aynı gün 11: 30'daki 'İran- Porto Riko' mücadelesiyle potada tek maç heyecanı start alacak. 1 Eylül'de saat 11: 30'daki 'Türkiye- Japonya' maçıyla da heyecanın dozu iyece yükselecek. Bahisseverler için iddaa'daki yeni dönem ve canlı bahis keyfi, www.misli.com'da da yaşanacak. Misli'ye internet ile android ve iOS uygulamaları üzerinden de erişilerek bahis oynanabilecek.

Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 08:39 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mehmet ali şahin: güvenli bölge kurup, suriyelileri yerleştireceğiz
Gol Krallığı Altın Top Ödülleri sahiplerini buldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Moskova'da görüşen Rus lider Putin, İdlib konusunda anlaşıldığını duyurdu Erdoğan'ın "güvenli bölge" çıkışına Putin'den destek: Türkiye'nin meşru hakkıdır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.8.2019 08:56:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İddaa artık daha iddialı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]