Son Dakika Haberleri: İddaa'da 10 Yıllık İmza Atıldı

İddaa'da 10 Yıllık İmza Atıldı

25 dakika önce

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile "iddaa" ihalesinde en düşük teklifi veren Şans Girişim Ortak Girişimi arasında 10 yıllık sözleşme imzalandı.

İddaa'da 10 Yıllık İmza Atıldı, System.String[]
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile "iddaa" ihalesinde en düşük teklifi veren Şans Girişim Ortak Girişimi arasında 10 yıllık sözleşme imzalandı. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması işine ilişkin olarak 11.02.2019 tarihinde gerçekleştirilen ihalenin neticelendirilmesinin ardından Spor Toto Teşkilat Başkanlığımız ile Şans Girişim Ortak Girişimi arasında 28.02.2019 tarihinde 10 yıl süreli sözleşme imzalanmıştır" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:46 Kaynak: İHA

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