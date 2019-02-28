İddaa'da 10 Yıllık İmza Atıldı

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile "iddaa" ihalesinde en düşük teklifi veren Şans Girişim Ortak Girişimi arasında 10 yıllık sözleşme imzalandı.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile "iddaa" ihalesinde en düşük teklifi veren Şans Girişim Ortak Girişimi arasında 10 yıllık sözleşme imzalandı. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması işine ilişkin olarak 11.02.2019 tarihinde gerçekleştirilen ihalenin neticelendirilmesinin ardından Spor Toto Teşkilat Başkanlığımız ile Şans Girişim Ortak Girişimi arasında 28.02.2019 tarihinde 10 yıl süreli sözleşme imzalanmıştır" denildi.



(İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Vergi Daireleri Bugün 21.00'e Kadar Açık Olacak

Babaannesinin Sevgilisi Tarafından Cinsel İstismara Uğrayan 11 Yaşındaki Kız Çocuğu, Doğum Yaptı

Parti Kuracağı Konuşulan Ahmet Davutoğlu'ndan Dikkat Çeken İfadeler: Türkiye İçin Çalışmak Borcumuzdur

Türk Televizyon Tarihine Damga Vuran Flash TV, Yayın Durdurma Kararı Aldı