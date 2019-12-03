iddaa'da banko maç mı arıyorsun? Misli.com yazarları önerdi...

İşte o maçlar ve uzman iddaa yorumları...
Fenerbahçe – İstanbulspor | Maç Sonucu 1
Türkiye Kupası eleme turundaki bu mücadele için %43'lük oynanma oranıyla MS1 seçeneğini kuponlarına ekleyen Misli.com üyeleri, Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorlar.
Misli.com yazarı Serkan Çalışır; "Diouf ve Cajic gibi hızlı isimlerle İstanbulspor skor bulabilir. Tercihim karşılıklı gollerden yana." dedi ve "KG VAR" önerdi.
Fransa Ligue 1'de günün öne çıkan karşılaşmalarından birinde Marsilya, Angers deplasmanında 3 puan peşinde! Bu karşılaşmayı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %10'a yakını "1.5 ÜST" tercihine güveniyor.
Misli.com yazarı Burak Sarıaslan; "Angers sezonun sürpriz takımı. Marsilya favori ama gol sayısına yöneliyorum." dedi ve "2-3 GOL" önerdi.
Burnley – Manchester City | Maç Sonucu 2
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