iddaa'da en çok oynanan maçlar burada! Misli.com yazarlarından bankolar...

İşte o maçlar ve uzman iddaa yorumları...



Galatasaray - Sivasspor: MS 1 - 1,45



Karşılaşmayı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %44'ü Galatasaray'ın mücadeleden galip ayrılacağını düşünüyor.



Misli.com yazarı Ertan Süzgün ise; "Sivasspor ters bir ekip. Ön tarafta gole yakın önemli isimlere sahipler. Ancak son haftalarda beraberliklere abone olan Galatasaray taraftarı önünde kazanarak yeni bir sayfa açar." dedi.

Cardiff - Sheff Wed: İYX - 1,80



Bu maça kuponlarında yer veren misli.com üyelerinin %22'si, ilk yarıda eşitliğin bozulmayacağını düşünüyor.



Misli.com yazarı Cihat Akbel ise; "Eğer erken bir gol izlemezsek karşılaşmanın 2-3 gol bandında kalacağını düşünüyorum." diyerek alternatif seçime yöneldi.



Nice - PSG: MS 2 - 1,32



Karşılaşmaya bahis yapan Misli.com üyelerinin %45'i Paris Saint Germain'in kazanacağını düşünüyor.



Misli.com yazarı Burak Sarıaslan ise; "Klasik bir PSG maçı olacaktır. Yani ilk yarı berabere tamamlanır ve ikinci yarı Paris'in yıldızlarından birisi çıkar, kilidi açar." dedi.



Misli.com'da en çok oynanan bahisler kaçmaz,



PSG'nin Nice hazırlıkları böyle geçti...