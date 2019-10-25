Son Dakika Haberleri: iddaa'da günün banko, en çok oynanan maçları burada! Misli.com yazarları önerdi...
Son Dakika Spor iddaa'da günün banko, en çok oynanan maçları burada! Misli.com yazarları önerdi...

iddaa'da günün banko, en çok oynanan maçları burada! Misli.com yazarları önerdi...

32 dakika önce

İşte o maçlar ve uzman iddaa yorumları...Southampton - Leicester City: MS2 - 2,05- Misli.com üyelerinin %35'i Leicester City'nin deplasmandan 3 puanla döneceği görüşünde.

iddaa'da günün banko, en çok oynanan maçları burada! Misli.com yazarları önerdi..., System.String[]

İşte o maçlar ve uzman iddaa yorumları...


Southampton - Leicester City: MS2 - 2,05


- Misli.com üyelerinin %35'i Leicester City'nin deplasmandan 3 puanla döneceği görüşünde...


Misli.com yazarı Murat Fevzi Tanırlı ise; "Haftanın açılışı gollü maçla olmaya aday." dedi ve ÜST alternatiflerine yöneldi.

Mainz - Köln: 2.5 ÜST - 1,48


Bu karşılaşmaya bahis oynayan Misli.com üyelerinin %17'si, maçta en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor...


Misli.com yazarı Fatih Demireli ise; "Köln istediği puanları henüz alamadı ama birçok maçta kısa dönemler olsa da, potansiyelini gösterdi." dedi ve "0,2 Çifte Şans" alternatifine yöneldi.


Nantes - Monaco: 2.5 ÜST - 1,80


- Saat 21: 45'te başlayacak mücadeleye Misli.com üyelerinin %12'si 2.5 ÜST oynamış durumda...


Misli.com yazarı Burak Sarıaslan; "Ligin en iyi performans gösteren takımlarından birisi olan Nantes ile maçları en keyifli geçen takımların başında gelen Monaco karşı karşıya..." dedi ve o da 2.5 ÜST önerdi.


Misli.com'da en çok oynanan bahisler kaçmaz,


Monaco'nun 2019-20 sezonuna nasıl başladığını izleyelim...

Leicester City FC, Southampton, Köln, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 05:29 
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