iddaa'da günün banko, en çok oynanan maçları burada! Misli.com yazarları önerdi...

İşte o maçlar ve uzman iddaa yorumları...



Southampton - Leicester City: MS2 - 2,05



- Misli.com üyelerinin %35'i Leicester City'nin deplasmandan 3 puanla döneceği görüşünde...



Misli.com yazarı Murat Fevzi Tanırlı ise; "Haftanın açılışı gollü maçla olmaya aday." dedi ve ÜST alternatiflerine yöneldi.

Mainz - Köln: 2.5 ÜST - 1,48



Bu karşılaşmaya bahis oynayan Misli.com üyelerinin %17'si, maçta en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor...



Misli.com yazarı Fatih Demireli ise; "Köln istediği puanları henüz alamadı ama birçok maçta kısa dönemler olsa da, potansiyelini gösterdi." dedi ve "0,2 Çifte Şans" alternatifine yöneldi.



Nantes - Monaco: 2.5 ÜST - 1,80



- Saat 21: 45'te başlayacak mücadeleye Misli.com üyelerinin %12'si 2.5 ÜST oynamış durumda...



Misli.com yazarı Burak Sarıaslan; "Ligin en iyi performans gösteren takımlarından birisi olan Nantes ile maçları en keyifli geçen takımların başında gelen Monaco karşı karşıya..." dedi ve o da 2.5 ÜST önerdi.



Misli.com'da en çok oynanan bahisler kaçmaz,



Monaco'nun 2019-20 sezonuna nasıl başladığını izleyelim...