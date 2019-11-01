Son Dakika Haberleri: iddaa'da günün en çok oynanan maçları burada! Misli.com yazarları değerlendirdi...
Son Dakika Spor iddaa'da günün en çok oynanan maçları burada! Misli.com yazarları değerlendirdi...

iddaa'da günün en çok oynanan maçları burada! Misli.com yazarları değerlendirdi...

7 saat önce

İşte o maçlar ve uzman iddaa yorumları...Galatasaray – Rizespor: MS 1Süper Lig'de 10. haftanın açılışında Galatasaray ile Çaykur Rizespor Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

iddaa'da günün en çok oynanan maçları burada! Misli.com yazarları değerlendirdi..., System.String[]

İşte o maçlar ve uzman iddaa yorumları...


Galatasaray – Rizespor: MS 1


Süper Lig'de 10. haftanın açılışında Galatasaray ile Çaykur Rizespor Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Misli.com'dan Tek Maç ve Canlı Bahis olarak oynanabilen mücadeleye bahis yapan üyelerin %44'ü ev sahibi Sarı-kırmızılıların maçı kazanacağını düşünüyor.


Misli.com yazarı Evren Göz'ün Yorumu


Beşiktaş mağlubiyeti sonrası farklı bir kadro ile sahaya çıkması beklenen Galatasaray, ligde sıkıntılı günler geçiren Rizespor'u mağlup edecektir. Sarı kırmızılılarda kart cezalısı Marcao kadroda yok. Sakatlığı sonrası Falcao'nun da karşılaşmaya yedeklerde başlaması bekleniyor. Oran arttırmak isteyenler "İY1/MS1" seçeneğine yönelebilir.

Dijon – Paris Saint Germain: H2


Fransa Ligue 1'de yeni hafta, Paris Saint Germain'in Dijon'a konuk olacağı karşılaşmayla başlıyor. Mücadeleye bahis oynayan Misli.com üyelerinin %40'ı PSG'nin 3 puanla evine döneceğini görüşünde.


Burak Sarıaslan'ın Yorumu


Son lig maçında Marsilya karşısında sahadan rahat bir galibiyetle ayrılan PSG, bu haftayı ligin dibindeki rakibine konuk ederek geçecek ve sonra asıl hedefleri olan Şampiyonlar Ligi maçına çıkacaklar. Club Brugge'ü ağırlayacakları maçtan galibiyetle ayrılarak, gruptan çıkmayı garantilemek isteyeceklerdir. Bu durum, Dijon karşısında frene basarlar demek olmuyor çünkü iki maç arasında tam 5 gün olacak. Konuk ekip en az 2 farklı kazanır.

Hoffenheim – Paderborn: MS1


Misli.com'dan CANLI yayınlanacak maçta Hoffenheim ile Paderborn karşı karşıya geliyor. Mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %65'i ev sahibinin kazanacağını düşünüyor.


Fatih Demireli'nin Yorumu


Sezona kötü başlayan ancak son 3 maçını kazanan Hoffenheim, hafta içi kupada Duisburg'u 2-0'la geçip yoluna devam etti. Kupa maçında belinden sakatlanan Sebastian Rudy'nin oynama ihtimali var. Geçtiğimiz hafta zayıf kalan Düsseldorf karşısında bu sezonki ilk galibiyetini alan Paderborn, kupada tek golle Leverkusen'e elendi. Orta saha oyuncusu Gjasula cezalı. Hoffenheim galibiyet serisine devam edecektir.


Misli.com'da en çok oynanan bahisler kaçmaz,


Bayern Münih'li Coutinho'dan Paderborn ağlarına muhteşem bir gol! İzleyelim...

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe Beko evinde Zalgiris'e 79-76 yenildi
Fatih Terim'den flaş Falcao açıklaması: 10 gün daha yok Babel gol sayısını 4'e yükseltti Fatih Terim Teknik Direktörlük kariyerinde ilk kez sarı kart gördü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 00:28:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: iddaa'da günün en çok oynanan maçları burada! Misli.com yazarları değerlendirdi...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]