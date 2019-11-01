iddaa'da günün en çok oynanan maçları burada! Misli.com yazarları değerlendirdi...

İşte o maçlar ve uzman iddaa yorumları...



Galatasaray – Rizespor: MS 1



Süper Lig'de 10. haftanın açılışında Galatasaray ile Çaykur Rizespor Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Misli.com'dan Tek Maç ve Canlı Bahis olarak oynanabilen mücadeleye bahis yapan üyelerin %44'ü ev sahibi Sarı-kırmızılıların maçı kazanacağını düşünüyor.



Misli.com yazarı Evren Göz'ün Yorumu



Beşiktaş mağlubiyeti sonrası farklı bir kadro ile sahaya çıkması beklenen Galatasaray, ligde sıkıntılı günler geçiren Rizespor'u mağlup edecektir. Sarı kırmızılılarda kart cezalısı Marcao kadroda yok. Sakatlığı sonrası Falcao'nun da karşılaşmaya yedeklerde başlaması bekleniyor. Oran arttırmak isteyenler "İY1/MS1" seçeneğine yönelebilir.

Dijon – Paris Saint Germain: H2



Fransa Ligue 1'de yeni hafta, Paris Saint Germain'in Dijon'a konuk olacağı karşılaşmayla başlıyor. Mücadeleye bahis oynayan Misli.com üyelerinin %40'ı PSG'nin 3 puanla evine döneceğini görüşünde.



Burak Sarıaslan'ın Yorumu



Son lig maçında Marsilya karşısında sahadan rahat bir galibiyetle ayrılan PSG, bu haftayı ligin dibindeki rakibine konuk ederek geçecek ve sonra asıl hedefleri olan Şampiyonlar Ligi maçına çıkacaklar. Club Brugge'ü ağırlayacakları maçtan galibiyetle ayrılarak, gruptan çıkmayı garantilemek isteyeceklerdir. Bu durum, Dijon karşısında frene basarlar demek olmuyor çünkü iki maç arasında tam 5 gün olacak. Konuk ekip en az 2 farklı kazanır.

Hoffenheim – Paderborn: MS1



Misli.com'dan CANLI yayınlanacak maçta Hoffenheim ile Paderborn karşı karşıya geliyor. Mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %65'i ev sahibinin kazanacağını düşünüyor.



Fatih Demireli'nin Yorumu



Sezona kötü başlayan ancak son 3 maçını kazanan Hoffenheim, hafta içi kupada Duisburg'u 2-0'la geçip yoluna devam etti. Kupa maçında belinden sakatlanan Sebastian Rudy'nin oynama ihtimali var. Geçtiğimiz hafta zayıf kalan Düsseldorf karşısında bu sezonki ilk galibiyetini alan Paderborn, kupada tek golle Leverkusen'e elendi. Orta saha oyuncusu Gjasula cezalı. Hoffenheim galibiyet serisine devam edecektir.



Misli.com'da en çok oynanan bahisler kaçmaz,



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